Reggina: Marchionni sulle difficoltà iniziali, i tanti gol incassati e Piras dal primo minuto

Dopo la vittoria contro il Ragusa, mister Marchionni in sala stampa: “Intanto prima di ogni cosa, vorrei dedicare la vittoria a Pietro (Vilasi), lavorava per noi, era tifosissimo e non ci ha mai fatto mancare nulla. La dedichiamo anche alla famglia. Abbiamo provato delle soluzioni all’inizio, non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che si sono creati. Poi nella seconda parte con qualche accorgimento siamo riusciti a mettere le cose a posto e in quindici minuti l’abbiamo chiusa. I sistemi di gioco sono numeri, dipende sempre dall’interpretazione e nel secondo tempo si sono fatte le cose per come dovevano essere fatte. Nelle ultime cinque partite abbiamo incassato sette gol, sono tanti, quindi è necessario lavorarci meglio, fermo restando che se da qui fino alla fine del campionato prendiamo due gol e ne facciamo cinque sarei contento.

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Dopo quell’inizio di campionato tutti si aspettano di vincere le partite in quel modo, ma il calo è fisiologico. Ultimamente alla prima disattenzione prendiamo gol e questo ti mette un pò di ansia. La conseguenza è la difficoltà a mettere in pratica quello che si sa fare, mentre nella seconda parte tutto è venuto meglio. L’espulsione certamente ha condizionato la partita, ma era comunque evidente che la Reggina fosse diversa.

Alma ha un piccolo problema alla spalla, dobbiamo capirne l’entità. I bravi giocatori possono sempre giocare insieme, bisogna avere la capacità di supportarli. Parlo di Alma e Guida. Inizialmente siamo stati lenti, certamente possiamo riproporli. Piras scelta definitiva? Abbiamo dato un turno di riposo a Lagonigro, era giusto così anche perchè Piras è pronto, nulla di che”.