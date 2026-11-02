City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: Marchionni sulle difficoltà iniziali, i tanti gol incassati e Piras dal primo minuto

"I sistemi di gioco sono numeri, dipende sempre dall'interpretazione"

02 Novembre 2026 - 09:52 | Redazione

Marco Marchionni, allenatore della Reggina a Cantalupa, in maglia nera con mano al mento e braccia conserte

Dopo la vittoria contro il Ragusa, mister Marchionni in sala stampa: “Intanto prima di ogni cosa, vorrei dedicare la vittoria a Pietro (Vilasi), lavorava per noi, era tifosissimo e non ci ha mai fatto mancare nulla. La dedichiamo anche alla famglia. Abbiamo provato delle soluzioni all’inizio, non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che si sono creati. Poi nella seconda parte con qualche accorgimento siamo riusciti a mettere le cose a posto e in quindici minuti l’abbiamo chiusa. I sistemi di gioco sono numeri, dipende sempre dall’interpretazione e nel secondo tempo si sono fatte le cose per come dovevano essere fatte. Nelle ultime cinque partite abbiamo incassato sette gol, sono tanti, quindi è necessario lavorarci meglio, fermo restando che se da qui fino alla fine del campionato prendiamo due gol e ne facciamo cinque sarei contento.

Leggi anche

Dopo quell’inizio di campionato tutti si aspettano di vincere le partite in quel modo, ma il calo è fisiologico. Ultimamente alla prima disattenzione prendiamo gol e questo ti mette un pò di ansia. La conseguenza è la difficoltà a mettere in pratica quello che si sa fare, mentre nella seconda parte tutto è venuto meglio. L’espulsione certamente ha condizionato la partita, ma era comunque evidente che la Reggina fosse diversa.

Alma ha un piccolo problema alla spalla, dobbiamo capirne l’entità. I bravi giocatori possono sempre giocare insieme, bisogna avere la capacità di supportarli. Parlo di Alma e Guida. Inizialmente siamo stati lenti, certamente possiamo riproporli. Piras scelta definitiva? Abbiamo dato un turno di riposo a Lagonigro, era giusto così anche perchè Piras è pronto, nulla di che”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?