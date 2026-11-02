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Reggio, Trofeo del Mediterraneo: le dichiarazioni di Colella (FIV) che ricorda anche altri due eventi

"Insieme alla vela ci sono stati altri due eventi"

02 Novembre 2026 - 10:02 | Redazione

A sinistra un uomo che parla alla camera davanti al mare con una barca a vela, a destra una barca con una bandiera rossa

La vela è stata protagonista sul lungomare di Reggio Calabria il 31 ottobre e il 1 novembre, insieme a un evento di padel e a uno di subbuteo. Non si è potuto svolgere, invece, il motocross, la quarta manifestazione in programma.

A ricordarlo, nel video di CityNow, è stato Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela (FIV).

Le parole di Fabio Colella

Nel video Fabio Colella ha parlato della bellezza lungomare di Reggio Calabria e di come lo sport possa essere strumento per la valorizzazione del territorio e quindi il turismo. «È un lungomare incantevole, unico veramente. Questo significa che basta creare una porta, quella del nostro porto e far soggiornare le imbarcazioni. E’ importantissimo. Insieme alla vela ci sono stati altri due eventi, quello di padel organizzato dall’ASI e di subbuteo alla Regione Calabria».

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Il motocross non si è potuto svolgere

Fabio Colella ha poi spiegato perché non c’è stata la quarta manifestazione, quella di motocross: «Non abbiamo calato il poker della quarta manifestazione, che è quella del motocross. Purtroppo, per una mancanza di un documento burocratico, non si è potuto creare e svolgere questa manifestazione. Noi guardiamo avanti sempre, lo sport deve essere da traino per la città di Reggio Calabria».

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