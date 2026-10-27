L’Oasi non va in letargo: presto le nuove terrazze vista mare tra sushi, pizza e cucina della tradizione

Lo storico locale si prepara a vivere anche l’autunno e l’inverno. Una sala completamente riqualificata, proposte per tutti i gusti e vantaggi per i tesserati. Tutte le novità

C’è un luogo a Reggio Calabria che per anni è stato sinonimo di estate, mare e serate sotto le stelle. Ma chi ha detto che la magia dell’Oasi debba finire con l’arrivo dell’autunno? La storica struttura reggina si prepara a sorprendere ancora, con una novità che punta a cambiare le abitudini di chi ama mangiare fuori, senza rinunciare al fascino di una location affacciata sullo Stretto.

Dal 6 novembre apriranno al pubblico le nuove Terrazze dell‘Oasi, uno spazio completamente riqualificato che ospiterà un vero e proprio bistrot. Un ambiente vista mare, pensato per essere vissuto tutto l’anno, con una proposta gastronomica che spazia dalla pizza al sushi, dalla carne al pesce, fino ai grandi classici della cucina italiana.

Un progetto che rompe definitivamente con l’idea dell’Oasi come locale esclusivamente estivo e aggiunge un altro tassello al percorso di rinnovamento avviato dalla gestione dell’imprenditore reggino Antonio Cormaci.

Le nuove Terrazze dell’Oasi: il mare si vive anche d’inverno

La novità non riguarda soltanto la cucina. A cambiare volto sarà l’intera sala delle Terrazze, oggetto di un intervento di riqualificazione che restituirà alla città un ambiente completamente rinnovato, con il mare a fare da cornice.

L’obiettivo è semplice: trasformare uno degli spazi più conosciuti dell’Oasi in un punto di riferimento anche durante i mesi più freddi.Non più soltanto aperitivi estivi e cene all’aperto, dunque, ma un luogo dove ritrovarsi anche in autunno e in inverno, scegliendo tra esperienze gastronomiche diverse senza dover cambiare locale.

Una risposta anche a uno dei dilemmi più comuni quando si organizza una cena in compagnia: c’è chi vuole la pizza, chi preferisce il sushi e chi non rinuncia a un buon piatto di pasta. Alle nuove Terrazze dell’Oasi, ognuno potrà scegliere ciò che desidera.

Dal Molo74 alle Terrazze: il sushi dell’estate continua anche d’inverno

Tra le novità più interessanti c’è la continuità con un progetto già apprezzato durante la stagione estiva.

Il sushi bar del Molo74, uno degli elementi distintivi della nuova gestione dell’Oasi, non si fermerà con l’arrivo del freddo. La proposta gastronomica si trasferirà infatti all’interno delle Terrazze, mantenendo vivo il legame con l’esperienza estiva.

Ampio spazio agli amanti della cucina giapponese, con un’offerta che comprenderà sia il sushi classico sia interpretazioni fusion, capaci di avvicinare i sapori orientali alla cultura gastronomica occidentale. Dai nigiri ai roll, passando per zuppe e ravioli, il menù offrirà diverse possibilità, rivolgendosi tanto agli appassionati della tradizione giapponese quanto a chi preferisce sperimentare abbinamenti e contaminazioni.

Il risultato è un progetto che non si esaurisce con l’estate, ma cambia semplicemente scenario: dal sushi consumato a pochi passi dal mare alle atmosfere accoglienti della nuova location vista Stretto.

Non una, ma tre pizze: dalla napoletana alla Crazy Oasi

La pizza avrà un ruolo da protagonista, con una particolarità: tre diverse tipologie di impasto e preparazione, pensate per soddisfare gusti differenti.

Si partirà dalla stirata classica, per chi ama una pizza dalla forma allungata, per arrivare alla tonda napoletana, una delle interpretazioni più conosciute e apprezzate della tradizione italiana.

Ma la proposta più curiosa sarà probabilmente la Crazy Oasi, una linea che comprenderà cinque varietà di pizza sottile.

La sua particolarità? Un panetto dal peso quasi dimezzato rispetto a quelli delle altre tipologie, per ottenere una base sottile sulla quale valorizzare farciture realizzate con ingredienti di alta qualità. Una proposta che punta a distinguersi dalle pizze tradizionali, lasciando spazio alla leggerezza dell’impasto e al gusto dei prodotti utilizzati.

Tre interpretazioni differenti, dunque, che permetteranno agli ospiti di scegliere non soltanto il condimento preferito, ma anche il tipo di pizza più vicino ai propri gusti.

Carne, pesce e grandi classici: il locale dove ognuno trova il suo piatto

Non soltanto sushi e pizza. Le nuove Terrazze dell’Oasi ospiteranno anche una proposta di ristorazione più tradizionale, con piatti capaci di soddisfare chi cerca una cena diversa.

Gli amanti della carne potranno scegliere tra diversi tagli, mentre chi preferisce i sapori del mare troverà una selezione di piatti a base di pesce. Spazio anche ai primi della cucina italiana, con grandi classici come carbonara e cacio e pepe, ricette che continuano a conquistare per la loro semplicità e il loro carattere.

È proprio questa varietà a rappresentare uno degli aspetti centrali delle nuove terrazze: un unico indirizzo, tante possibilità.

Dalla cena di coppia alla tavolata tra amici, fino a una serata in famiglia, le Terrazze vogliono diventare un luogo in cui la scelta del menù non rappresenti più un compromesso.

Uno sconto per i tesserati: il filo che unisce estate e inverno

C’è poi un altro elemento che racconta la volontà della proprietà di costruire un progetto senza interruzioni tra una stagione e l’altra.

I tesserati dell’Oasi potranno beneficiare di uno sconto dedicato anche nella nuova esperienza gastronomica delle Terrazze.

Un vantaggio riservato a chi frequenta la struttura e che rappresenta un collegamento diretto con il mondo estivo.

La tessera diventa così qualcosa che va oltre la stagione balneare: un modo per continuare a vivere l’Oasi anche quando ombrelloni e lettini lasciano spazio alle serate autunnali e invernali. Un’attenzione verso la clientela abituale, ma anche un invito a scoprire la nuova identità della struttura.

Oltre 600 etichette di vini e 800 distillati: l’Oasi sorprende anche nel beverage

Non solo cucina. All’Oasi si prepara una novità anche per gli amanti del buon bere. È infatti in arrivo una nuova carta dei vini con oltre 600 etichette, tra vini, champagne e bollicine, pensata per accompagnare ogni esperienza gastronomica. A questa si affiancherà una carta con più di 800 distillati, tutti da scoprire e degustare anche al bicchiere. Dal whisky al rum, passando per sake, tequila, gin e tante altre proposte. Una selezione che punta a rendere l’Oasi un punto di riferimento a Reggio Calabria anche per gli appassionati del mondo wine & spirits.

L’Oasi cambia stagione, ma non perde la sua identità

L’apertura delle nuove Terrazze rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione che sta interessando lo storico complesso reggino.

Dopo il rinnovamento del Molo74 e il progetto Casa Flambè, dedicato a dinner show, banchetti ed eventi privati, la gestione Cormaci continua a investire sulla riqualificazione degli ambienti e sull’ampliamento dei servizi. Un disegno che punta a rendere l’Oasi un luogo da vivere durante tutto l’anno, superando la tradizionale distinzione tra stagione estiva e invernale.

E se il mare rimane l’elemento che da sempre caratterizza questa location, oggi diventa anche lo sfondo di una nuova esperienza gastronomica.

L’appuntamento è per il 6 novembre, quando le Terrazze apriranno le porte al pubblico nella loro veste rinnovata.

Perché a Reggio Calabria il mare non smette di essere bello quando finisce l’estate. E da quest’anno, all’Oasi, ci sarà un motivo in più per continuare a viverlo.