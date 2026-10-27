Reggina: due assenze pesanti per Marchionni e scelte complicate soprattutto… a destra

La Reggina si avvicina alla sfida contro la CastrumFavara con la consapevolezza di dover vincere la partita per tornare in testa alla classifica, ma anche alcuni imprevisti legati alla indisponibilità di calciatori importanti. Dalla conferenza stampa di Marco Marchionni arrivano infatti due notizie che il tecnico avrebbe preferito non dare: Reis e Fazio staranno fuori per infortunio. Assenze pesanti, che si aggiungono a quelle note di Palmieri, Pellicanò, Jallow e Macrì. Sul fronte mercato, invece, Marchionni ha preferito non entrare nel merito della vicenda Domenico Girasole, rimandando ogni considerazione alla società. Il dato certo è che il difensore ha risolto il proprio contratto con la Reggina. Per conoscere ulteriori dettagli bisognerà attendere un eventuale comunicato ufficiale del club.

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Reggina, senza Reis e Jallow cambiano le soluzioni offensive

L’assenza di Reis pesa parecchio nello scacchiere amaranto. L’attaccante ha dimostrato di essere un elemento completo, capace di attaccare la profondità ma anche di venire incontro, proteggere il pallone e favorire gli inserimenti dei compagni. Senza dimenticare la precisione sotto porta mostrata quando ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza. A complicare ulteriormente la situazione c’è la contemporanea indisponibilità di Jallow, che riduce sensibilmente le alternative nel reparto avanzato. A questo punto, al fianco di Magrassi, appare probabile l’impiego di un giocatore con caratteristiche da seconda punta o trequartista. Il ballottaggio dovrebbe riguardare Alma e Guida, chiamati eventualmente a garantire movimento, qualità e collegamento tra centrocampo e attacco. Una soluzione obbligata più che una scelta tattica, in un momento della stagione nel quale Marchionni avrebbe bisogno di avere a disposizione tutte le proprie risorse.

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Fazio assente, il vero problema è la gestione degli Under

Se in attacco le alternative sono limitate, in difesa la situazione rischia di essere ancora più complicata. Il recupero di Baldan rappresenta certamente una buona notizia, ma l’assenza di Fazio modifica gli equilibri della formazione, soprattutto per la necessità di rispettare le disposizioni sull’impiego degli Under. Rosario Girasole è ormai un calciatore del quale Marchionni ha compreso l’importanza. Il difensore ha dimostrato di meritare un posto nell’undici titolare, ma la sua presenza dall’inizio potrebbe comportare qualche sacrificio in altri ruoli. Per schierarlo, infatti, il tecnico potrebbe essere costretto a rinunciare nuovamente a Baggi (per Specker), oppure a intervenire tra i pali, sostituendo Lagonigro con Madia. Quest’ultima, tuttavia, appare al momento un’ipotesi molto poco probabile. Il rischio è quello di dover rinunciare a un elemento importante non per ragioni tecniche, ma per trovare il giusto equilibrio nella distribuzione dei giovani obbligatori.

Tre partite fondamentali

Tutto questo arriva proprio nel momento in cui il calendario presenta alla Reggina tre appuntamenti che lo stesso Marchionni ha definito fondamentali. Si comincia con la trasferta contro la CastrumFavara, in programma mercoledì 28 ottobre, per poi tornare al Granillo contro il Ragusa e affrontare successivamente l’Enna in trasferta. Le prime due sfide saranno separate da appena quattro giorni, con pochissimo tempo a disposizione per recuperare energie, gestire gli indisponibili e preparare eventuali modifiche tattiche. La Reggina deve continuare a vincere per riprendersi la vetta della classifica, attualmente occupata dal Sambiase, ma dovrà farlo con un organico che, proprio nel momento più delicato, perde nuovamente pedine importanti.