Consiglio comunale di Reggio, Cannizzaro: ‘Gallico non chiuderà. E per i dializzati nuovi posti in arrivo’

Clima disteso tra maggioranza e opposizione. Il sindaco apre alla collaborazione sulla sanità e annuncia l'imminente pubblicazione della delibera per dieci nuovi posti dialisi

Un Consiglio comunale sereno, caratterizzato da un confronto politico maturo e costruttivo, nel quale maggioranza e opposizione, pur mantenendo le rispettive posizioni, hanno discusso nel merito delle questioni più importanti per la città, concentrandosi sui problemi da affrontare e sulle possibili soluzioni. È questo il clima che ha accompagnato la seduta odierna nell’aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, un clima apprezzato anche dal sindaco Francesco Cannizzaro, intervenuto per sottolineare la qualità del dibattito e il senso di responsabilità dimostrato dai consiglieri.

Un confronto sui temi e sulle cose da fare, dalla sanità all’inclusione sociale, che ha visto anche momenti di convergenza tra gli schieramenti. Proprio da qui parte l’intervento del primo cittadino, che elogia il comportamento dell’opposizione e la maturità dell’intera assemblea, prima di entrare nel vivo delle questioni politiche.

Parole di apprezzamento per il clima in aula, ma anche stoccate all’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, dopo il sit-in di protesta per il poliambulatorio di Gallico. Cannizzaro rivendica il lavoro della sua amministrazione, garantisce sulla continuità del presidio sanitario della zona nord e annuncia una novità importante per i pazienti dializzati: l’imminente pubblicazione della delibera che prevede 10 nuovi posti per la dialisi a Reggio Calabria e provincia.

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Il primo cittadino esordisce con una riflessione sul clima politico registrato durante i lavori dell’assemblea.

“Onestamente pensavo di dover affrontare un Consiglio comunale un po’ più acceso nel dibattito. Invece, devo ammettere, sono molto compiaciuto per il clima che si è creato all’interno dell’aula: segno di maturità politica e istituzionale, segno della qualità anche di questa assise”.

Un apprezzamento rivolto sia alla maggioranza che all’opposizione.

“Mi compiaccio davvero con coloro i quali hanno preso la parola, con coloro i quali hanno fornito un contributo di qualità manifestando anche la propria competenza nelle specificità degli interventi e dei temi che abbiamo trattato in questo Consiglio comunale, che seppur in alcune sfaccettature ci trova in disaccordo, alla fine emerge quello che è l’interesse collettivo”.

La garanzia sul poliambulatorio: “Gallico non chiuderà, ve lo garantisco”

Dopo gli affondi politici, Cannizzaro torna sulla questione più attesa dai residenti della zona nord.

Il sindaco riferisce di aver già avviato un’interlocuzione con la direzione dell’ASP di Reggio Calabria per individuare una struttura alternativa nella quale trasferire il poliambulatorio.

“Abbiamo avviato un’interlocuzione seria col direttore dell’ASP”, spiega, sostenendo che il problema sarebbe legato a vincoli normativi relativi ai contratti di locazione passiva degli immobili utilizzati dall’azienda sanitaria.

Il sindaco si dice disponibile a collaborare anche con l’opposizione per individuare una sede comunale idonea.

“Se avete delle proposte, così come avete detto, e io sono assolutamente disponibile a sedermi attorno al tavolo, e credo di averlo dimostrato, per individuare insieme strutture che possano appartenere al patrimonio del Comune e chiaramente consone e idonee ad adeguare quelli che sono i presidi sanitari sul territorio, domani mattina il deputato e la giunta è a vostra completa disposizione, è a completa disposizione dell’ASP”.

Poi arriva la rassicurazione più netta:

“Qui nessuno, e dico nessuno, compresa l’ASP piuttosto che la Regione, ha intenzione di chiudere il presidio di Gallico. Chi l’ha detto? Chi l’ha stabilito? Dove l’avete letto? Quale atto di indirizzo c’è? Quale delibera c’è che va in questa direzione?”.

Cannizzaro ribadisce che l’obiettivo è garantire la continuità del servizio, eventualmente trasferendolo in un’altra sede.

“Ora io credo, assessore Maiolino, che una struttura in tutta Gallico, Catona non la individuiamo? Ma a costo di costruirla un’altra, voglio dire, no? Ma che il presidio di Gallico non chiuderà ve lo garantisce il sindaco”.

Una garanzia politica importante, in attesa che vengano individuati concretamente l’immobile e le modalità del possibile trasferimento.

Dializzati, l’annuncio di Cannizzaro: “Dieci nuovi posti, la delibera è pronta”

La parte conclusiva dell’intervento del sindaco all’interno dell’aula Battaglia è dedicata, invece, all’emergenza dialisi a Reggio Calabria, tornata al centro del dibattito cittadino dopo le proteste dei pazienti costretti a sottoporsi ai trattamenti anche in orari notturni.

Cannizzaro si rivolge direttamente al consigliere Catalano, particolarmente impegnato sulla questione.

“Consigliere Catalano, le do una bella notizia, perché so che lei è il primo a battersi per questa questione dei nostri pazienti dializzati”.

Il sindaco ricorda i tavoli istituzionali organizzati nelle ultime settimane, tra Palazzo San Giorgio e Prefettura, e annuncia un provvedimento atteso dai pazienti.

“Oggi sarà pubblicata la delibera. Se non è oggi, al massimo domani mattina.Reggio Calabria e la sua provincia hanno già l’attribuzione di numero 10 nuovi posti per i nostri dializzati. Questo è un fatto assolutamente importante, è concreto, si è realizzato”.

L’annuncio viene accolto dagli applausi dell’aula Battaglia.

Cannizzaro rivendica il lavoro svolto senza anticipazioni pubbliche.

“Non l’abbiamo detto 15 giorni fa. Abbiamo lavorato in silenzio. Personalmente ho fatto tre riunioni: tre a Palazzo San Giorgio, una in Prefettura dove ho chiesto io di invitarla. Abbiamo lavorato in sinergia”.

Il primo cittadino chiarisce che, dopo la pubblicazione della delibera, dovranno essere avviate le procedure necessarie all’effettiva disponibilità dei nuovi posti.

Un annuncio che, se seguito dalla rapida attivazione del servizio, potrebbe rappresentare una prima risposta concreta alle difficoltà denunciate dai pazienti.