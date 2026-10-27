Reggina, questione Girasole e nuovi indisponibili: le risposte di mister Marchionni

La prima domanda sulla comferenza stampa di presentazione del match con il Favara è sulla questione Girasole, così Marchionni: “Girasole? Parlo della partita e dei calciatori che alleno, nel merito della questione eventualmente ne parla la società. Lui non sarà della partita. Infortunati Jallow, Fazio e Reis, oltre i soliti già fuori, mentre si è allenato regolarmente Baldan. Nessun mal di pancia in organico, se scegli di giocare nella Reggina sai che devi andare in competizione. Gli Under che hanno avuto meno spazio sono bravi, si sono allenati bene e poi io scelgo sempre quelli che mi danno in quella settimana più garanzie“.