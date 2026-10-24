Amanti del sushi, c’è una novità: RARE riapre a pranzo con proposte per tutti i gusti

Per gli amanti del sushi a Reggio Calabria arriva una notizia che farà certamente piacere. RARE torna ad aprire anche a pranzo e lo fa con una serie di proposte capaci di trasformare la pausa di metà giornata in un’autentica esperienza di gusto.

Un ritorno atteso per uno dei locali più apprezzati dagli amanti della cucina giapponese in città. Perché RARE, negli anni, si è ritagliato uno spazio ben preciso nel panorama della ristorazione reggina, diventando un vero e proprio tempio del sushi, dove la qualità delle materie prime incontra la creatività delle preparazioni e la ricercatezza degli abbinamenti.

Da lunedì 26 ottobre, il ristorante di via Zaleuco 7, nel cuore del centro cittadino, riaccende i fornelli anche a metà giornata, con il servizio pranzo disponibile tutti i giorni tranne il sabato. La cena, invece, continuerà regolarmente sette giorni su sette.

La pausa pranzo cambia sapore: RARE è l’occasione da non perdere

Chi ha detto che per concedersi un buon sushi bisogna aspettare la sera? Da RARE il piacere di sedersi a tavola, scegliere i propri roll preferiti e lasciarsi sorprendere dagli abbinamenti dello chef diventa finalmente un’opportunità anche a pranzo.

Che si tratti di una pausa dal lavoro, di un incontro tra amici o semplicemente della voglia di mangiare qualcosa di diverso, RARE offre una valida alternativa al solito pranzo, con la possibilità di scegliere tra l’ampio menù alla carta e alcune formule dedicate.

Il tutto nell’atmosfera che caratterizza il locale, tra ambienti curati, piatti dalla presentazione ricercata e cocktail capaci di accompagnare ogni portata.

E c’è un altro aspetto particolarmente interessante: le proposte per il pranzo partono da appena 10 euro, rendendo l’esperienza RARE accessibile anche a chi cerca una soluzione veloce, gustosa e conveniente.

Dal Tokyo Chicken ai piatti caldi: le proposte da 10 e 13 euro

Tra le novità pensate per il pranzo spicca la Poke Tokyo Chicken, proposta a soli 10 euro. Un piatto colorato e ricco di ingredienti, con una tenera cotoletta di pollo su una base di riso, Philadelphia, maionese, mango, avocado, cetrioli, edamame, mais e salsa Yaki Nico.

Un incontro tra consistenze e sapori differenti, perfetto per chi ama sperimentare.

A 13 euro, invece, si può scegliere tra due specialità della cucina asiatica:

Yaki Soba Vermicelli , accompagnati da una croccante cotoletta di pollo.

, accompagnati da una croccante cotoletta di pollo. Yaki Meshi, servito anch’esso con cotoletta di pollo.

Piatti sostanziosi, ideali per chi vuole concedersi qualcosa di sfizioso senza rinunciare alla praticità della pausa pranzo.

Menù Sugoi a 30 euro: un viaggio tra i sapori del Giappone

Per i veri appassionati di sushi, RARE propone anche un’esperienza più completa. Si chiama Menù Sugoi ed è una formula degustazione da 30 euro, disponibile sia a pranzo che a cena, escluso il sabato.

Un percorso che permette di assaporare alcune delle preparazioni più amate della cucina giapponese, attraverso un susseguirsi di portate:

Edamame o wakame.

Due gyoza.

Sushi mix da 20 pezzi, tra salmon Philadelphia, volcano roll e salmon flambé.

Yaki Soba Vermicelli oppure Yaki Meshi.

Due gamberi in tempura.

Due gamberi in laccio di patate.

Due kakiage, le tipiche frittelle di verdure.

Una proposta che racchiude diverse anime della cucina RARE, dai roll alle preparazioni calde, passando per la croccantezza della tempura.

Il mondo RARE: sushi d’autore, pesce crudo, carne e cocktail

Ma il bello di tornare a pranzo da RARE è soprattutto la possibilità di scegliere liberamente dall’intero menù alla carta, lasciandosi conquistare dalle tante specialità che hanno contribuito a rendere riconoscibile il locale.

I protagonisti restano naturalmente i sushi roll, dai grandi classici alle interpretazioni più originali, insieme a nigiri e a una ricca selezione di pesce crudo: scampi, ricciola, tonno, salmone e tanto altro ancora.

Per chi ama alternare sapori e consistenze, non mancano fritture di calamari e gamberi, tartare di tonno, primi piatti di ispirazione giapponese e proposte legate alla tradizione italiana.

E per chi non mangia pesce? RARE riserva spazio anche alla carne, con specialità come la bistecca Rare, il pollo in tempura e il Beef Nigiri.

A completare il tutto, una selezione di cocktail che rappresenta un altro tratto distintivo del locale, oltre alla disponibilità di un menù gluten free.

RARE riapre a pranzo dal 26 ottobre: come prenotare

Il ritorno del pranzo è dunque molto più di un semplice ampliamento degli orari. È un’occasione in più per vivere uno dei locali simbolo del sushi reggino, concedendosi un’esperienza che fino a oggi molti riservavano alla cena.

Da lunedì 26 ottobre, RARE sarà aperto a pranzo tutti i giorni tranne il sabato e a cena tutti i giorni.

Perché a volte basta cambiare il programma della pausa pranzo per regalarsi qualcosa di speciale. E per gli amanti del sushi, la nuova apertura di RARE è un invito difficile da lasciarsi sfuggire.

RARE – Cocktail, Sushi, Restaurant

Via Zaleuco 7, Reggio Calabria.

Info e prenotazioni: 320 6217772 – 0965885168.

Per conoscere le novità e le iniziative del locale è possibile accedere anche al gruppo WhatsApp ufficiale di RARE.