Glassdrive, l’eccellenza dei vetri auto a Reggio: premi in Italia e in Europa – FOTO

Tre riconoscimenti di prestigio, un traguardo di mille recensioni su Google e una crescita che premia la scelta di investire nella città dello Stretto. È la storia di Glassdrive Reggio Calabria, il centro specializzato nella riparazione e sostituzione dei vetri per auto e mezzi pesanti che, in meno di tre anni, si è ritagliato un ruolo di primo piano all’interno del network nazionale e internazionale.

Un percorso costruito attraverso professionalità, attenzione al cliente e un legame sempre più forte con il territorio.

“Abbiamo scelto di investire a Reggio, ci abbiamo creduto fin dal primo momento e oggi possiamo dire che i reggini ci stanno restituendo grandi soddisfazioni” ha detto Luigi Laurito, amministratore unico, che vanta un’esperienza di 17 anni nel settore dei cristalli per autoveicoli.

Riparazione e sostituzione vetri auto e tir: un servizio in tutta la provincia

Glassdrive Reggio Calabria nasce come centro dedicato ai cristalli per autoveicoli. Dalla riparazione del parabrezza alla sostituzione dei vetri danneggiati, gli interventi riguardano automobili e mezzi pesanti.

La sede principale si trova a Santa Caterina, ma il servizio si estende a tutto il territorio provinciale grazie alla presenza di ulteriori punti di riferimento a Delianuova, Bovalino, Gioia Tauro e Locri.

A rendere ancora più capillare l’assistenza è la disponibilità di un’officina mobile, che permette ai tecnici di raggiungere direttamente il cliente in tutta la provincia, quando necessario.

Un servizio particolarmente utile per chi ha difficoltà a raggiungere fisicamente il centro o si trova nella necessità di organizzare un intervento sul proprio veicolo.

Altro elemento importante è il rapporto con le compagnie assicurative. Il centro opera con la maggior parte delle compagnie, consentendo agli automobilisti che dispongono di una polizza cristalli di rivolgersi alla struttura per ricevere assistenza nella gestione dell’intervento, secondo le condizioni della propria copertura.

La forza di Saint-Gobain: qualità dei vetri e sicurezza alla guida

Dietro il marchio Glassdrive c’è la solidità di un grande gruppo internazionale: Saint-Gobain, leader mondiale nel settore del vetro. Una caratteristica che distingue il network è proprio il controllo della filiera: dalla produzione dei vetri alla loro distribuzione, fino all’installazione nei centri specializzati. Per il cliente questo significa poter contare su vetri di qualità equivalente a quelli di primo impianto, realizzati secondo gli standard tecnici richiesti dalle case automobilistiche.

La disponibilità diretta dei prodotti attraverso il gruppo rappresenta inoltre un vantaggio nell’approvvigionamento e nell’organizzazione degli interventi. Un aspetto fondamentale, perché il parabrezza non è semplicemente un vetro: è un componente che contribuisce alla sicurezza del veicolo, alla visibilità del conducente e al corretto funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida.

L’esperienza maturata da Laurito in 17 anni di attività, prima a Cosenza e successivamente a Reggio Calabria, si unisce così alla forza di una rete internazionale specializzata.

Tre riconoscimenti prestigiosi: Glassdrive Reggio Calabria tra le eccellenze europee

I risultati raggiunti raccontano meglio di ogni altra cosa il lavoro svolto. In quasi tre anni di attività, il centro reggino ha ottenuto tre importanti riconoscimenti, capaci di proiettarne il nome ben oltre i confini regionali.

“Miglior centro Glassdrive d’Italia”, un attestato che premia il lavoro della struttura nel panorama nazionale.

L’NPS (Net Promoter Score), l’indicatore utilizzato per misurare la soddisfazione e la propensione dei clienti a consigliare un servizio. In particolare, il Glassdrive di Reggio Calabria si è distinto per il maggior numero di valutazioni raccolte.

Infine, proprio nel 2026, è arrivato un ulteriore traguardo: il premio Glassdrive International, che ha collocato la realtà di Reggio Calabria tra i migliori centri del network a livello europeo.

Tre risultati che assumono un significato ancora maggiore considerando la giovane età della sede reggina e la competitività di un settore nel quale esperienza, precisione e qualità dell’intervento rappresentano elementi fondamentali.

Mille recensioni Google: la fiducia dei clienti è il risultato più importante

Accanto ai premi ricevuti, c’è un altro numero che racconta la crescita di Glassdrive Reggio Calabria: 1.000 recensioni raggiunte su Google.

Un traguardo significativo, soprattutto per un’attività presente in città da meno di tre anni, che testimonia il livello di partecipazione dei clienti nel raccontare la propria esperienza con il centro.

Il passaparola, le valutazioni online e il rapporto diretto con gli automobilisti rappresentano una parte importante del percorso compiuto, quello di una scommessa imprenditoriale che, a pochi anni dall’avvio, colleziona consensi e premi.

“I tre riconoscimenti ricevuti e il traguardo delle mille recensioni su Google – afferma Laurito – rappresentano per noi un motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità verso le persone che ogni giorno scelgono di affidarsi al nostro centro”.

Glassdrive Reggio Calabria, una scommessa vinta sulla città

A dicembre di quest’anno, Glassdrive Reggio Calabria festeggerà i suoi primi tre anni di attività. Un anniversario al quale si avvicina con un bilancio fatto di riconoscimenti nazionali, premi internazionali e un rapporto consolidato con la clientela.

Dalla sede di Santa Caterina agli altri punti presenti sul territorio provinciale, il progetto continua a crescere mantenendo al centro un’identità fatta di competenza, specializzazione e attenzione alle esigenze degli automobilisti.

“Vogliamo continuare a crescere qui, investendo sulla qualità del servizio e sul rapporto di fiducia con i clienti”.

Maggiori informazioni

Glassdrive Reggio Calabria si trova in via Santa Caterina 8/A, nel quartiere Santa Caterina.

il sito https://www.glassdrive.it/

pagina facebook https://www.facebook.com/glassdrivereggiocalabria

pagina instagram https://www.instagram.com/glassdrive_reggiocalabria/