Reggio, Palazzo di Giustizia: il Comune rilancia il progetto del parcheggio

L'amministrazione Cannizzaro intende rilanciare un progetto che fino ad oggi è rimasto in secondo piano

Il nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria prende forma. L’amministrazione comunale segue il completamento della struttura, con i lavori affidati al Ministero della Giustizia, mentre da Palazzo San Giorgio si è deciso di riprendere dal cassetto il progetto del parcheggio.

L’assessore comunale alle Grandi Opere ing. Domenica Catalfamo, conferma i progressi registrati dal cantiere negli ultimi due anni, dopo un lungo periodo di inattività.

La conclusione dei lavori? La data che viene indicata è giugno 2027.

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Il contenzioso sul vecchio appalto

Uno dei nodi rimasti sul tavolo riguarda il vecchio contenzioso, legato all’appalto precedente. La scelta dell’amministrazione Falcomatà, nel 2021, era stata quella di avviare un nuovo percorso con il Ministero della Giustizia, senza attendere la conclusione della controversia giudiziaria.

Una decisione che ha permesso di rimettere in moto il cantiere, ma che non ha cancellato le questioni rimaste aperte. Adesso toccherà all’attuale amministrazione affrontarle. L’ass. Catalfamo assicura che il contenzioso non avrà ripercussioni sulla prosecuzione dei lavori, trattandosi di un rapporto contrattuale ormai chiuso. Resta però una criticità pregressa da risolvere.

Il rilancio del progetto del parcheggio

La novità più significativa riguarda il parcheggio a servizio del nuovo Palazzo di Giustizia. Un progetto rimasto in secondo piano rispetto alla realizzazione dell’edificio e che l’amministrazione Cannizzaro intende adesso rilanciare.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con i direttori dei lavori per individuare le modalità necessarie a riprendere rapidamente l’intervento. La realizzazione del parcheggio assicurerà conseguenze positive anche sulla mobilità cittadina. Con il trasferimento degli uffici giudiziari nella nuova struttura, infatti, sarà possibile liberare gli spazi di sosta oggi utilizzati al Ce.Dir., restituendoli ad altre esigenze del Centro direzionale e della città.

Un’opportunità da inserire, secondo l’assessore Catalfamo, nella futura pianificazione della sosta e nelle strategie di sviluppo urbanistico di Reggio Calabria.

Il completamento del Palazzo di Giustizia, dunque, non riguarda soltanto la chiusura di una delle incompiute più importanti della città, ma apre anche nuove prospettive per la riorganizzazione degli spazi e della mobilità urbana.