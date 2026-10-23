Ponte sullo Stretto, alleanza Italia-Giappone. Rixi: ‘Fase esecutiva entro il 2026’ – VIDEO

Il Ponte sullo Stretto di Messina al centro della collaborazione tra Italia e Giappone. A Roma si è svolta la prima riunione del gruppo di lavoro bilaterale sui ponti a grande luce, un tavolo tecnico nato per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle grandi infrastrutture.

A fare il punto è stato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha ribadito l’interesse del Giappone per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia e indicato l’obiettivo del Governo: completare la fase autorizzativa e passare a quella esecutiva entro la fine del 2026.

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Ponte sullo Stretto, Rixi: “Priorità strategica del Governo”

L’incontro al Ministero delle Infrastrutture ha visto il confronto tra Rixi e il viceministro giapponese Masamichi Hashimoto. La riunione dà seguito al protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio 2025 dal ministro Matteo Salvini durante la visita a Tokyo.

Proprio il Ponte sullo Stretto è stato uno degli argomenti principali dei colloqui.

“Al centro dei colloqui col viceministro Masamichi Hashimoto c’è stato in modo particolare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera verso la quale i partner giapponesi stanno dimostrando un grande e costante interesse”, ha dichiarato Rixi.

Il viceministro ha poi illustrato gli obiettivi dell’esecutivo:

“Come governo abbiamo fatto del Ponte una priorità strategica e stiamo lavorando concretamente per ultimare la fase autorizzativa con l’obiettivo di passare alla fase esecutiva entro la fine di quest’anno”.

Si tratta, dunque, di una scadenza indicata dal Governo, mentre resta da completare l’iter necessario per arrivare alla realizzazione dell’infrastruttura.

Italia e Giappone insieme sulle grandi infrastrutture

L’accordo punta a mettere a confronto le competenze ingegneristiche dei due Paesi, entrambi impegnati nella costruzione e nella gestione di grandi ponti sospesi.

Il Giappone può contare sull’esperienza maturata con il Ponte di Akashi-Kaikyo, mentre l’Italia ha partecipato a importanti progetti internazionali, tra cui il Terzo Ponte sul Bosforo, in Turchia.

“Italia e Giappone rappresentano due eccellenze assolute a livello globale nel settore delle grandi opere e dell’ingegneria infrastrutturale”, ha sottolineato Rixi.

Per il viceministro, l’obiettivo è trasformare questa collaborazione in un riferimento internazionale per la costruzione e la manutenzione dei ponti a grande campata.

L’interesse giapponese per il progetto era già emerso nei mesi scorsi. A maggio, il ministro Salvini aveva incontrato il suo omologo Yasushi Kaneko, dedicando parte del confronto proprio al Ponte sullo Stretto. A giugno, anche la premier giapponese Sanae Takaichi aveva espresso l’auspicio che l’infrastruttura diventasse un simbolo della cooperazione economica tra i due Paesi.

L’obiettivo resta l’avvio della fase esecutiva

Il nuovo tavolo tecnico rappresenta un ulteriore passaggio nella collaborazione internazionale legata al Ponte sullo Stretto, ma non modifica automaticamente le procedure autorizzative ancora da completare.

Il Ministero aveva già affrontato lo stato del progetto in una riunione del 2 ottobre, dedicata alla documentazione tecnico-economica e amministrativa e alle interlocuzioni con la Commissione europea.

La scadenza indicata da Rixi resta quella di fine 2026. Il Governo punta a chiudere la fase autorizzativa per consentire il passaggio alla fase esecutiva di un’opera destinata, nelle intenzioni dell’esecutivo, a collegare stabilmente le due sponde dello Stretto.