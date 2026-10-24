Agguato in Calabria: uccisa la moglie di un boss, lui ferito
Il 64enne è rimasto gravemente ferito. Indagini in corso dei Carabinieri
24 Ottobre 2026 - 08:41 | Comunicato stampa
Agguato mafioso stanotte in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio (Cosenza), ai danni di Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide.
L’agguato è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha provocato la morte della moglie dell’uomo, Silvana Sibarelli, mentre Pepe è rimasto gravemente ferito. Sembra che il commando omicida sia entrato in azione nei pressi dell’abitazione di Pepe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio.
Fonte: Ansa Calabria
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