Agguato in Calabria: uccisa la moglie di un boss, lui ferito

Agguato mafioso stanotte in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio (Cosenza), ai danni di Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide.

L’agguato è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha provocato la morte della moglie dell’uomo, Silvana Sibarelli, mentre Pepe è rimasto gravemente ferito. Sembra che il commando omicida sia entrato in azione nei pressi dell’abitazione di Pepe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio.

Fonte: Ansa Calabria