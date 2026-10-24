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Esame esterno per la Myenergy Viola: al Palacipir la sfida alla Paffoni Omegna 

Anticipo della 5ª giornata di B Nazionale: i neroarancio in cerca di conferme contro una formazione a caccia della prima vittoria stagionale

24 Ottobre 2026 - 09:07 | di Renato Pesce

Giocatore della Pallacanestro Viola in maglia arancione Myenergy tira a due mani sopra la testa durante la partita

Poche ore alla palla a due tra Paffoni Omegna e Myenergy Viola: stasera, alle ore 21:00 il PalaCipir di Gravellona Toce accende i riflettori sull’anticipo della quinta giornata d’andata della Serie B Nazionale LNP, Girone A.

I neroarancio di coach Michele Carrea tornano in campo affamati di riscatto dopo l’amara sconfitta maturata domenica scorsa al Palacalafiore contro Orzinuovi. Capitan Romeo (limitato da un fastidio al piede) e compagni cercano una pronta reazione per riprendere il cammino e confermare un trend finora curioso e indicativo: tutte le vittorie stagionali dei reggini sono arrivate infatti lontano da casa. Per Clark la vittoria in casa arriverà, nel frattempo è importante confermare il trend in trasferta. Ma per conquistare un altro blitz esterno servirà massima concentrazione e lucida attenzione nei momenti chiave lungo tutti i 40 minuti. 

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L’ostacolo di giornata è una Paffoni Omegna ancora a secco di punti, pronta a vendere cara la pelle per regalarsi la prima gioia stagionale davanti ai propri sostenitori.

L’avversario

L’avvio di campionato si è rivelato in salita per la Paffoni Omegna (Fulgor Basket), rimasta ancora al palo in fondo alla classifica a quota zero punti insieme a Vicenza. Nonostante la partenza ad ostacoli e il recente riposo forzato per il rinvio del match contro Piazza Armerina, la società rosso-verde ha allestito un organico profondo e rinnovato, affidato alla guida tecnica di coach Michele Belletti, chiamato a trovare al più presto la giusta alchimia per invertire la rotta.

Il restyling estivo ha riguardato in primis la cabina di regia, dove si punta forte sulla qualità e sul ritmo portati da Francesco Guerra e Tommaso Molteni, a cui si affianca l’esperienza e la leadership del veterano Marco Contento. Un pacchetto di esterni di grande affidabilità, guidato dal principale riferimento offensivo della squadra, la guardia/ala lettone Andris Misters — miglior marcatore dei suoi con 14 punti a referto —, completato dai giovani Elia Morandotti, Edoardo Santi, Leonardo Caramelli e dalla freschezza dell’atletico Obinna Odah.

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Nel reparto ali e sotto le plance, la formazione piemontese garantisce energia, centimetri e solidità grazie alle giocate del centro Jacopo Balanzoni (miglior realizzatore finora con 9 punti di media), all’impatto di Simone Angelucci (8.7 punti) e alle rotazioni garantite dal lungo Leonardo Del Sole. Una squadra che unisce fisicità e tiratori di striscia, pronta a far valere il proprio valore e la grinta del gruppo per abbandonare le zone calde della graduatoria.

Arbitri della serata i signori Chiara Bettini di Faenza (RA), Nicola Alessi di Lugo (RA) e Mattia Forconi di Faenza (RA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming e on demand sui canali ufficiali della LNP.

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