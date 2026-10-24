La Cadi Futura domina la prima parte, poi subisce la rimonta. Finisce in parità con il Pescara

Una reazione, indubbiamente c’è stata. Gara ben preparata con un primo tempo dominato con tantissimi segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro:un secondo dove, la preparazione degli ospiti ha preso il sopravvento fino al pari finale.

Partiamo dai quintetti:

Rocha sceglie:Honorio, Scopellit,i Kadu, Pizetta con Parisi

Palusci risponde con Schmitt, Rodriguez, Masi Marrazzo e Mazzocchetti tra i pali.

Prima azione pericolosa di Pescara con Rodriguez, parata di Parisi. Risponde subito Kadu, palla sul fondo. Ancora Rodriguez, ancora super Parisi dice di no. Gran lancio di Parisi, la spizza di testa Honorio per l’uno a zero.. Subito dopo raddoppio di Pizetta: Gran tiro da fuori. Super Parisi sale in cattedra: Doppio intervento miracoloso per lui.

Parisi cerca l’incrocio dei pali dalla sua porta, Mazzocchetti la para. Cambareri impegna ancora il numero uno abruzzese, ancora in angolo. Arriva il tris della Futura, segna Honorio ma non è Humberto, è Lorenzo! Il 2010 sfrutta un’imprecisione del portiere e la insacca.Ovazione e momento storico al Palattinà(migliore in campo) Si va all’intervallo, 3-0.

Confermato powerplay del Pescara. Parisi subito impegnato due volte, senza troppi pericoli.

Scopelliti perde un pallone sanguinoso, non perdona Morgado, accorcia, 3-1 Clamoroso al Palattinà, rosso per Cividini per un fallo di reazione. Difende bene la Cadi i in inferiorità numerica. Cambareri è sfortunato, batte il portiere ma il palo dice di no. Dopo tantissimi tentativi, Diego Rodriguez riesce a battere Parisi, accorcia Pescara, 3-2. Lorenzo Honorio rischia la doppietta con l’assist del padre, si fa trovare pronto Mazzocchetti. Trattenuta dubbia di Marrazzo su Kadu, lasciano correre gli arbitri a 3 minuti dalla fine del match.

Arriva il pareggio del Pescara a 2.28 dalla fine con Coco Schmitt che ringrazia il compagno per il perfetto assist e insacca a porta vuota, 3-3. Doppio tentativo di Mendes, ma il gol della vittoria non arriva. Termina in parità un match dalle mille emozioni, un primo tempo tutto a trazione Cadi Antincendi Futura, il secondo però è stato dell’Academy Pescara, termina 3-3.