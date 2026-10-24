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Dalla Calabria alla Turchia, il maestro Cettina Nicolosi dirige l’orchestra a Istanbul

La docente del Conservatorio Saverio Arlia e originaria di Taurianova sarà impegnata al fianco della pianista Nazli Hacialioglu per un importante concerto per pianoforte e orchestra

24 Ottobre 2026 - 09:15 | Comunicato Stampa

Cettina Nicolosi maestro orchestra

Sarà Istanbul ad accogliere il Maestro Cettina Nicolosi, in partenza per una nuova avventura musicale oltre i confini nazionali, che la vedrà protagonista su un palcoscenico internazionale al fianco della rinomata pianista Nizli e di una grande compagine orchestrale.

Cettina Nicolosi a Istanbul per un concerto internazionale

ll Maestro Cettina Nicolosi, docente del Conservatorio Saverio Arlia, si prepara a vivere una nuova e significativa esperienza artistica internazionale, portando il proprio talento e la propria professionalità in Turchia.

Dal 24 ottobre sarà impegnata nelle prove di un importante concerto per pianoforte e orchestra, che la vedrà dirigere una prestigiosa compagine orchestrale al fianco della celebre pianista Nazli Hacialioglu, artista di grande spessore e dalla riconosciuta sensibilità interpretativa.Un appuntamento di particolare rilievo, che rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso professionale del Maestro Nicolosi e un’occasione di incontro tra culture e tradizioni musicali differenti.

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Per la direttrice calabrese, questa esperienza assume anche il significato di portare oltre i confini nazionali il valore della propria terra, dimostrando come la passione, lo studio e la dedizione alla musica possano aprire nuove prospettive artistiche e professionali.

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