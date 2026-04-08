Da Taurianova a Livorno, Cettina Nicolosi dirige la prestigiosa Orchestra del Teatro Carlo Goldoni

Cettina Nicolosi, musicista, direttore d’orchestra e docente del Conservatorio statale “Saverio Arlia”, continua a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi nel panorama musicale nazionale.

Il maestro Nicolosi originario di Taurianova è arrivato a Livorno, città simbolo della grande tradizione musicale italiana, dove avrà l’onore di dirigere la prestigiosa Orchestra del Teatro Carlo Goldoni in occasione del concerto in programma giovedì 8 aprile, inserito nella Stagione Concertistica 2025-2026 del Teatro.

“Sono arrivata a Livorno, una città dove la musica si respira nell’aria. Il viaggio è stato lungo e, anche se sono stanca, sono felice ed emozionata per questa prestigiosa opportunità”, ha dichiarato la direttrice d’orchestra.

L’inizio delle prove e il programma musicale con Cilea e Bizet

Le prove inizieranno già questa sera insieme ai professori dell’orchestra del Teatro Goldoni, in vista di un programma musicale dedicato a due grandi compositori: Francesco Cilea e Georges Bizet. Saranno eseguite arie tratte da “Adriana Lecouvreur” e da “Carmen”, due capolavori amati dal pubblico internazionale. Per il maestro Nicolosi si tratta di un’esperienza particolarmente significativa anche dal punto di vista umano e artistico:

“Per me è un grande piacere e un vero onore dirigere la prestigiosa Orchestra del Teatro Carlo Goldoni. Ho anche il privilegio di alloggiare nell’albergo del teatro, dove nel tempo hanno soggiornato alcuni dei più grandi direttori d’orchestra”.

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