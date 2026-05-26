Cannizzaro sindaco, Cirillo: ‘Vittoria schiacciante, i reggini hanno scelto il cambiamento’

«Quella di Francesco Cannizzaro è una vittoria schiacciante, netta, inequivocabile. È il risultato di anni di lavoro concreto per Reggio Calabria . I tanti emendamenti portati a favore della città da parlamentare, l’attenzione costante per il territorio e la credibilità di una proposta politica seria hanno trovato oggi una risposta forte, chiara e convinta da parte dei cittadini».

Così Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria.

«Oggi è un momento di festa per tutto il centrodestra. Lo è per Francesco Cannizzaro, che saprà fare bene anche da sindaco della città più grande della Calabria. Lo è per il presidente Roberto Occhiuto. Lo è per me, per tutti noi che abbiamo creduto fin dall’inizio in questo percorso. Il legame personale che mi unisce a Francesco rende questa emozione ancora più forte, ma questa è prima di tutto una vittoria politica, una vittoria di squadra e, soprattutto, una vittoria di Reggio Calabria. Una città che ha scelto di voltare pagina e che oggi affida al centrodestra una grande responsabilità: trasformare la fiducia ricevuta in governo, risultati e risposte concrete».