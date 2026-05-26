Comunali, Meloni ai sindaci eletti: ‘In bocca al lupo. Il crollo del cdx lo rimandiamo a domani’

Gli auguri di buon lavoro della Premier ai sindaci eletti e la stoccata politica agli avversari

Arriva anche il commento della premier Giorgia Meloni dopo la tornata amministrativa che ha interessato diversi Comuni italiani.

In un post pubblicato sui social, la presidente del Consiglio ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti, richiamando il ruolo che i primi cittadini saranno chiamati a svolgere nei prossimi anni.

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Gli auguri ai nuovi sindaci

Meloni ha scelto un messaggio breve, rivolto a tutti gli amministratori usciti vincitori dalle urne.

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti”.

Un passaggio istituzionale, con cui la premier ha riconosciuto il peso amministrativo del voto locale. I sindaci eletti saranno infatti chiamati a governare territori diversi, con problemi e priorità legati alla vita quotidiana delle rispettive comunità.

La stoccata politica: “Il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”

Nel finale del post, però, Meloni ha aggiunto anche una nota politica, rivolta al dibattito nazionale sullo stato di salute della maggioranza.

“P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”.

Una frase che suona come una risposta diretta alle letture politiche che, alla vigilia del voto, avevano indicato le amministrative come possibile banco di prova per il governo e per la coalizione di centrodestra.

Il voto locale diventa segnale nazionale

Il messaggio della presidente del Consiglio inserisce così il voto amministrativo dentro una cornice più ampia. Non solo elezioni comunali, ma anche verifica politica sul consenso del centrodestra nei territori.

Meloni rivendica la tenuta della coalizione e, allo stesso tempo, prova a chiudere il dibattito sulle difficoltà annunciate dagli avversari.