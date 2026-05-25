Elezioni Reggio, parla Battaglia: ‘Auguri a Cannizzaro. Continuerò a servire dall’opposizione’

Così Domenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, in un comunicato stampa.

“Ho avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria in questi mesi da sindaco facente funzioni – ha evidenziato Battaglia – ed è stata un’esperienza intensa, vissuta ogni giorno con grande senso di responsabilità, impegno e tanto amore per la nostra città. Prendo atto con rispetto della volontà espressa dai cittadini che rappresenta il fondamento della democrazia. Alla nuova amministrazione consegniamo un Comune in salute, con i conti in ordine, una macchina amministrativa operativa e numerosi percorsi già avviati su opere pubbliche, servizi, rigenerazione urbana e programmazione strategica. Presto incontrerò il nuovo sindaco per il passaggio ufficiale delle consegne. Da ora continuerò a servire la città con la stessa passione e lo stesso entusiasmo, senza risparmiarmi, dai banchi dell’opposizione”.