Elezioni a Condofuri, la guida del Comune passa a Massimo Antonio Nucera

Nucera è il nuovo primo cittadino di Condofuri con il 40,53% dei voti. La lista Vivi Condofuri supera gli sfidanti Manti e Romeo

Si sono concluse le operazioni di spoglio a Condofuri. Lo scrutinio delle schede ha premiato il candidato che è riuscito a spuntarla in una competizione elettorale caratterizzata da una sfida a tre molto serrata.

Massimo Antonio Nucera conquista lo scranno più alto

La guida del Comune di Condofuri passa a Massimo Antonio Nucera. Al timone della lista civica “Vivi Condofuri”, Nucera si è imposto sulla concorrenza raccogliendo il 40,53% delle preferenze, pari a 978 voti complessivi. Un successo che gli garantisce la maggioranza dei seggi in consiglio comunale grazie al sistema della preferenza unica nei comuni sotto i 15mila abitanti.

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I due sfidanti si sono divisi il resto dell’elettorato, posizionandosi sui banchi della minoranza: