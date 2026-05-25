Elezioni a Condofuri, la guida del Comune passa a Massimo Antonio Nucera
Nucera è il nuovo primo cittadino di Condofuri con il 40,53% dei voti. La lista Vivi Condofuri supera gli sfidanti Manti e Romeo
25 Maggio 2026 - 20:36 | di Redazione
Si sono concluse le operazioni di spoglio a Condofuri. Lo scrutinio delle schede ha premiato il candidato che è riuscito a spuntarla in una competizione elettorale caratterizzata da una sfida a tre molto serrata.
Massimo Antonio Nucera conquista lo scranno più alto
La guida del Comune di Condofuri passa a Massimo Antonio Nucera. Al timone della lista civica “Vivi Condofuri”, Nucera si è imposto sulla concorrenza raccogliendo il 40,53% delle preferenze, pari a 978 voti complessivi. Un successo che gli garantisce la maggioranza dei seggi in consiglio comunale grazie al sistema della preferenza unica nei comuni sotto i 15mila abitanti.
I due sfidanti si sono divisi il resto dell’elettorato, posizionandosi sui banchi della minoranza:
- Leonardo Filippo Manti, sostenuto dallo schieramento “Un Paese da #Cambiare”, si è classificato secondo ottenendo il 31,29% dei consensi, con 755 schede a favore;
- Filippo Francesco Romeo, alla testa del progetto “Nuova Condofuri Rinasciamo Insieme”, ha chiuso il confronto raccogliendo il 28,18% dei voti totali, equivalenti a 680 preferenze.
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