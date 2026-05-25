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Elezioni a Taurianova: Domenico Romeo eletto sindaco per 94 voti

Non riesce a centrare la riconquista del municipio il sindaco uscente Rocco "Roy" Biasi.

25 Maggio 2026 - 20:42 | di Renato Pesce

Taurianova

Si è concluso con un verdetto sul filo del rasoio lo scrutinio a Taurianova, uno dei centri più popolosi e importanti della Piana di Gioia Tauro. Lo spoglio delle schede ha riservato un finale tesissimo, risolto per una manciata di voti a favore dello schieramento civico.

Domenico Romeo la spunta nel testa a testa

Domenico Romeo è il nuovo primo cittadino di Taurianova. Alla guida della formazione “Alba Nuova”, Romeo ha superato la concorrenza raccogliendo il 43,01% dei consensi, pari a 3.592 voti totali. Un’affermazione che gli consente di prendere in mano la guida del comune, superando la forte coalizione avversaria.

Non riesce a centrare la riconquista del municipio il sindaco uscente Rocco “Roy” Biasi. Sostenuto dal blocco compatto del centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia-PPE e Lega, Biasi si è fermato al 41,89% delle preferenze, incassando 3.498 voti. Lo scarto finale tra i due principali contendenti è stato di appena 94 schede.

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Più staccato il terzo candidato in lizza, Raffaele Loprete. Al timone del progetto “Radici e Futuro”, si è attestato al 15,10% dei voti complessivi, raccogliendo un bottino di 1.261 preferenze.

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