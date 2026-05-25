Comunali Montebello, Foti perde contro Suraci: ‘Amarezza, ma rispettiamo il verdetto dei cittadini’

Il messaggio della sindaca uscente: "Grazie a sostenitori e volontari, auguri al nuovo sindaco e attenzione a famiglie e giovani"

“Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno scelto di sostenere la nostra lista “Diamoci ancora una mano” e il progetto che abbiamo costruito insieme con impegno, passione e amore per Montebello Ionico.

Il risultato delle urne non è quello che speravamo, e naturalmente c’è amarezza. Tuttavia, accettiamo con rispetto e senso democratico il verdetto espresso dai cittadini, ai quali spetta sempre l’ultima parola.

Abbiamo vissuto un percorso intenso e autentico, fatto di incontri, ascolto, confronto e partecipazione. Abbiamo condiviso idee, proposte e una visione di futuro che continuerà a rappresentare un patrimonio importante per la nostra comunità”.

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Una squadra e un percorso di comunità

“Sono profondamente orgogliosa della squadra che mi ha accompagnata in questa esperienza: donne e uomini che hanno dato tutto, con serietà, dignità e grande spirito di servizio. A loro va il mio grazie più profondo, così come ringrazio ogni volontario, sostenitore e cittadino che ci ha incoraggiati e sostenuti lungo il cammino.

La politica, per noi, non finisce con una competizione elettorale.

Continueremo ad essere presenti, vigili e disponibili, con atteggiamento costruttivo e responsabile, sempre nell’interesse esclusivo di Montebello Ionico e dei suoi cittadini”.

Il futuro: auguri e impegno

“Auguro buon lavoro al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione comunale. Governare significa assumersi una grande responsabilità verso l’intera comunità, e mi auguro che ogni scelta futura possa essere orientata al bene del paese, alla crescita del territorio e alle esigenze reali delle famiglie e dei giovani.

Da parte mia continueranno l’impegno, l’ascolto e l’amore per questo territorio che merita attenzione, rispetto e futuro.

Grazie di cuore a tutti”.

Maria Foti