Elezioni Reggio, proiezioni sulle liste: testa a testa tra Cannizzaro Sindaco e Forza Italia

Arrivano le prime proiezioni anche sul voto alle liste per le elezioni comunali 2026 di Reggio Calabria.

Secondo la rilevazione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione al 34% e aggiornamento delle 18:16, in testa ci sono due liste della coalizione di centrodestra: Cannizzaro Sindaco e Forza Italia, entrambe stimate al 12,5%.

Un dato ancora provvisorio, soggetto a margine di errore statistico, ma che conferma il peso della coalizione a sostegno di Francesco Cannizzaro, già nettamente avanti nelle proiezioni per la carica di sindaco.

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Centrodestra davanti anche nelle liste

La lista Cannizzaro Sindaco si attesta al 12,5%, lo stesso dato assegnato a Forza Italia, partito di riferimento del candidato sindaco e forza centrale dello schieramento.

Subito dietro si colloca Fratelli d’Italia, stimata all’11,1%. Un risultato che, se confermato, rafforzerebbe ulteriormente il peso del centrodestra nel futuro Consiglio comunale.

Tra le liste più votate compare anche Reggio Futura, accreditata dell’8,1%.

Il Partito Democratico al 7,8%

Sul fronte del centrosinistra, il Partito Democratico viene stimato al 7,8%. Una percentuale che lo colloca, al momento, dietro le principali liste del centrodestra.

Segue la Lega, indicata al 7,5%, altro tassello della coalizione che sostiene Cannizzaro.

La classifica delle prime liste

Secondo la proiezione, queste sono le prime sei liste:

Attesa per lo scrutinio reale

Il dato resta una proiezione e dovrà essere confermato dallo scrutinio ufficiale, che procede ancora lentamente.

La partita delle liste sarà decisiva per definire la composizione del nuovo Consiglio comunale. Da questi numeri dipenderanno gli equilibri della maggioranza, il peso dei singoli partiti e la geografia politica dell’opposizione.

Se il trend dovesse essere confermato, il centrodestra non solo conquisterebbe la guida di Palazzo San Giorgio con Cannizzaro, ma potrebbe anche costruire una maggioranza ampia e politicamente molto forte.