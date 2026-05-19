‘Happy Earth Adventure’: a Reggio l’inglese diventa una missione per piccoli eroi

Un pomeriggio per trasformarsi in piccoli custodi del pianeta, tra divertimento e nuove scoperte in lingua inglese. Sabato 23 maggio, dalle 16:00 alle 18:00, il Made in Med ospiterà la “Happy Earth Adventure”, un evento gratuito dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, organizzato da ih BRITISH SCHOOL.

L’evento trae ispirazione dal celebre racconto del Lorax, la creatura leggendaria nata dalla penna del Dr. Seuss che “parla per gli alberi”. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, ih BRITISH SCHOOL ha scelto di unire l’educazione civica all’apprendimento linguistico: tutte le attività saranno infatti condotte interamente in lingua inglese dai docenti della scuola, permettendo ai bambini di familiarizzare con la lingua in modo spontaneo, attraverso il gioco e l’esperienza diretta.

Un’avventura fatta di creatività e movimento

Il programma della giornata prevede un percorso esperienziale che coinvolgerà i sensi e la fantasia dei più piccoli. Tra momenti di narrazione, laboratori e sfide di movimento pensate per stimolare il coordinamento e lo spirito di squadra, i bambini esploreranno il tema della natura da veri protagonisti. Non mancheranno piccoli esperimenti e attività “green” per toccare con mano la bellezza del nostro pianeta e imparare gesti gentili verso l’ambiente.

Iscrizioni e partecipazione

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti i bambini nella fascia d’età 4-6 anni. Per garantire un’esperienza coinvolgente i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Le famiglie interessate possono riservare un posto per i propri piccoli esploratori (e per i loro amici) compilando il modulo di iscrizione al link ufficiale: https://www.britishschoolrc.com/Pagina/lorax?utm_source=articolo&utm_medium=citynow&utm_campaign=event&utm_content=iscriviti

Per informazioni: 096520024 o marketing.reggiocalabria@britishschool.com