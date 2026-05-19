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Reggio, corruzione al Comune: l’amministrazione esprime massima fiducia nella magistratura

L'amministrazione comunale assicura piena collaborazione all’autorità giudiziaria: la nota

19 Maggio 2026 - 13:41 | Comunicato

palazzo san giorgio arancione

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ripone massima fiducia nell’operato della magistratura e fornirà la massima collaborazione all’autorità giudiziaria al fine di accertare compiutamente i fatti oggetto dell’inchiesta che oggi ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

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Da tempo ormai l’Amministrazione comunale è impegnata in un’attività volta a prevenire episodi corruttivi nonché a mettere a punto best practice volte ad implementare la trasparenza dell’azione amministrativa.

Singoli episodi, che pure dovranno essere accertati all’esito delle indagini e degli eventuali futuri sviluppi nelle sedi giudiziarie competenti, non scalfiscono il lavoro di centinaia di dipendenti comunali che ogni giorno svolgono la propria attività lavorativa con onestà e rettitudine al servizio della comunità reggina.

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