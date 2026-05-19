Reggina: una stagione da dimenticare anche per Ragusa, che si chiude con una stangata

La stagione della Reggina si è chiusa con un’altra grande delusione sportiva: la mancata promozione in Serie C, in un campionato che appariva ampiamente alla portata. Tra i giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative c’è stato sicuramente Antonino Ragusa, condizionato nella prima parte dell’annata da diversi problemi fisici e poi mai realmente tornato sui livelli che avevano fatto la differenza in passato.

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Sono mancati i suoi strappi, i gol e soprattutto quel contributo di esperienza che avrebbe potuto aiutare la squadra nei momenti decisivi. Il finale di stagione è stato inoltre particolarmente amaro per l’esterno amaranto, espulso dalla panchina nell’ultima gara play off contro la Nissa e squalificato per quattro giornate dal Giudice Sportivo. L’esterno è in scadenza di contratto

Squalifica più lieve invece per Giuliodori, che dovrà scontare un solo turno di stop nel prossimo campionato. Il giocatore era in prestito.