Reggina: l’elenco dei giocatori sotto contratto (pochi) e quelli in scadenza (tantissimi)

Un organico totalmente da rifondare. Le scelte dipenderanno dal futuro societario e tecnico

In attesa di capire quale sarà il futuro societario della Reggina, resta sempre aperto anche il tema legato alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Ad oggi sono pochi i calciatori sotto contratto con il club anche per il campionato 2026-27. Questo il breve elenco: D. Girasole, R. Girasole, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Fomete, Di Grazia, Macrì e Verduci. Diverso il discorso per il giovane Chirico, legato alla Reggina da un contratto più lungo, con scadenza nel 2028.

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Per molti altri elementi della rosa, invece, la scadenza è fissata al 30 giugno 2026. Una data che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante, soprattutto in assenza di certezze sulla guida societaria e sulla programmazione futura. Adejo, Laaribi, Ragusa, Barillà, Lagonigro, Ferraro, Lanzillotta, Mungo, Distratto, Edera, Salandria, Sartore, Summa, Desiato, Fofana, Bevilacqua, Panebianco, Fanari, più i prestiti in scadenza di Giuliodori e Guida.

Il quadro, dunque, resta in evoluzione. Prima delle valutazioni tecniche, servirà capire quale sarà il percorso del club. Solo dopo sarà possibile parlare concretamente di conferme, partenze e nuovo progetto sportivo.