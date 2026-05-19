Giovani, coraggio e memoria: al Teatro Cilea premiati i vincitori dell’Apollo School sezione Young

Una mattinata intensa, tra emozione, riflessione e talento giovanile. Al Teatro Francesco Cilea si è svolta la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del Premio Artistico Letterario Apollo School, iniziativa dedicata agli studenti delle scuole di secondo grado dell’anno scolastico 2025-2026, realizzata dalla Totem srl, in collaborazione con l’Associazione “Nuovi Orizzonti” del presidente Natalia Spanò,

Il concorso, nella sezione Young, ha dato spazio alla creatività degli studenti attraverso elaborati di narrativa inediti, offrendo due percorsi: una tematica libera e una riflessione sul fenomeno mafioso e sui suoi molteplici riflessi nella vita quotidiana. Un tema sicuramente forte, affrontato però dai ragazzi con sensibilità e maturità, trasformando la scrittura in uno strumento di memoria, consapevolezza e responsabilità civile.

La premiazione è stata preceduta dallo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente” di Antonio Grosso, in collaborazione con l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, capace di affrontare con ironia e profondità il tema della mafia e del coraggio di chi ogni giorno sceglie di resistere. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione legato alla Giornata della Legalità del 23 maggio, ricorrenza dedicata al ricordo delle vittime delle mafie e della Strage di Capaci, simbolo dell’eredità morale lasciata da Giovanni Falcone.

I vincitori

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Giorgia Condello, studentessa del Liceo Classico Tommaso Campanella, con il racconto “La forma del coraggio”.

Seconda classificata Alessandra Severo, dell’Istituto Tecnico Economico Piria-Ferraris/Da Empoli, autrice dell’elaborato “I sogni possono diventare realtà?”.

Terzo posto per Vincenzo Zito, del Liceo Scientifico A. Volta, con il racconto “L’eredità del silenzio”.

Quarto posto per Miriam Tuscano del Liceo Statale T. Gullì, con il racconto “Il coraggio di restare”

Una manifestazione che ancora una volta conferma il valore della scrittura come mezzo di crescita culturale e civile, dando voce alle nuove generazioni attraverso storie capaci di raccontare paure, speranze e desiderio di cambiamento.

E giovedi 21 maggio alle 15,30, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella del Consiglio Regionale, gli altri vincitori del “Premio Artistico Letterario Apollo School“, sezione Junior.