Arma dei Carabinieri: al via il concorso per Ufficiali di ruolo tecnico

Gli aspiranti potranno presentare domanda online. I posti messi a concorso e le specialità

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in diverse specialità. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter.

I posti disponibili e le specialità

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

2 (due) posti per la specialità medicina ;

; 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche – fisica ;

; 2 (due) posti per la specialità investigazioni scientifiche – chimica ;

; 4 (quattro) posti per la specialità telematica ;

; 2 (due) posti per la specialità genio ;

; 3 (tre) posti per la specialità amministrazione e commissariato.

Sono inoltre previsti 3 posti, riservati a Carabinieri già in servizio:

1 (uno) posto per la specialità telematica ;

; 1 (uno) posto per la specialità genio ;

; 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato.

Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalità ed in difesa dei più deboli.

Il ruolo tecnico e la professionalità al servizio dell’Istituzione

La particolarità del ruolo tecnico è quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalità al servizio dell’Istituzione. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dell’indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32° anno di età.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.

Nomina, grado e corso alla Scuola Ufficiali

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.