Reggio, corruzione al Comune: i NOMI degli arrestati
Il Procuratore Giuseppe Borrelli nel corso della conferenza stampa: "Nessun politico dell'amministrazione coinvolto"
19 Maggio 2026 - 12:33 | di Vincenzo Comi
Terremoto a Palazzo San Giorgio, questa mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro soggetti, accusati a vario titolo di diversi episodi di corruzione commessi nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni.
Si tratta di due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e di due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società oggetto di sequestro.
Di seguito i nominativi delle persone destinatarie delle misure cautelari:
- Arcano Arturo classe 63 – dipendente pubblico (misura cautelare in carcere)
- Cutrupi Giancarlo classe 65- dipendente pubblico (arresti domiciliari)
- Cama Demetrio (Ecolog) classe 75 – imprenditore (arresti domiciliari)
- Scopelliti Antonino Ottaviano (AS Costruzioni) classe 89 – imprenditore (arresti domiciliari)
Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse contestate sono, allo stato, ipotesi investigative che dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento. I destinatari delle misure cautelari sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.
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