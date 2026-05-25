Reggio sceglie Cannizzaro, adesso sindaco: ‘Frastornato, emozione bellissima’

Francesco Cannizzaro si presenta davanti alla sua segreteria politica pochi minuti dopo le prime proiezioni. Il clima è già quello della vittoria, anche se lo scrutinio ufficiale procede ancora molto lentamente.

I dati disponibili indicano Cannizzaro tra il 68% e il 71%, con un vantaggio netto su Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, su Eduardo Lamberti Castronuovo e su Saverio Pazzano.

Il quadro si è consolidato nel corso del pomeriggio, mentre dalle urne arrivavano poche sezioni scrutinate. Il dato politico, però, sembra ormai segnato. Sono già arrivate anche le prime congratulazioni da parte del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del vicepremier Antonio Tajani.

Cannizzaro: “Grazie al vostro affetto e alla vostra amicizia”

Fuori dalla sua segreteria, Cannizzaro ha parlato davanti ai sostenitori, visibilmente emozionato.

“A quanto pare da pochi minuti sono il sindaco di Reggio Calabria, grazie a voi, grazie al vostro affetto, alla vostra amicizia”.

Poi il riferimento alla campagna elettorale appena conclusa.

“È stata una campagna elettorale bellissima, la più bella della mia vita. Mi ha regalato tanto, in termini di sentimento puro per una comunità come quella di Reggio che aveva perso il senso di identità e di orgoglio. Reggio Calabria è la città più bella del mondo”.

Parole che segnano il primo passaggio pubblico di Cannizzaro dopo un risultato che, salvo sorprese, consegnerà Palazzo San Giorgio al centrodestra.

“Abbiamo generato un entusiasmo straordinario”

Cannizzaro ha poi ringraziato i candidati e le liste che lo hanno sostenuto in questa corsa elettorale.

“Voglio ringraziare i compagni di viaggio, tutte le candidate e i candidati che sono nelle loro segreterie. A loro va il mio primo pensiero. Sono stati strepitosi, mi hanno accompagnato generando un entusiasmo straordinario”.

Il candidato del centrodestra ha rivendicato la portata politica del risultato.

“Abbiamo segnato la storia d’Italia. Non si era mai verificato che al primo turno si vincesse con un risultato così ampio”.

Una frase forte, pronunciata mentre il dato ufficiale resta ancora in aggiornamento, ma con proiezioni che indicano un vantaggio molto largo.

Il ringraziamento a Occhiuto e al centrodestra

Nel suo intervento Cannizzaro ha richiamato anche il ruolo della coalizione, dei partiti e del governo regionale.

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“Ringrazio tutti i leader dei partiti, i parlamentari della Calabria. Ha contribuito tanto la credibilità. Abbiamo dimostrato il buon governo con la Regione. Abbiamo dimostrato al mondo che la Calabria si può governare bene e proiettare al futuro”.

Poi il riferimento diretto al presidente della Regione.

“Un risultato che in parte devo al mio amico Roberto Occhiuto. Un governatore illuminato, una squadra parlamentare d’eccezione, gli eurodeputati”.

La vittoria di Cannizzaro, se confermata dai dati ufficiali, segna il ritorno del centrodestra alla guida del Comune di Reggio Calabria dopo anni di amministrazione a guida centrosinistra.

“Sono frastornato, non so cosa bisogna fare quando si diventa sindaci”

Nel finale, Cannizzaro ha lasciato spazio anche a una nota personale, quasi intima.

“È una sensazione bellissima, sono frastornato. Io non so cosa bisogna fare quando si diventa sindaci”.

Una frase pronunciata nel pieno dei festeggiamenti, mentre nella sua segreteria il risultato veniva già letto come una vittoria politica larga e netta.

Il centrodestra verso Palazzo San Giorgio

Per Cannizzaro si apre ora la fase più delicata: il passaggio dalla campagna elettorale al governo della città.

Nel comizio finale aveva detto: “Martedì sarò sindaco di Reggio”. Le proiezioni sembrano dargli ragione.

Resta da attendere il dato ufficiale dello scrutinio, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’attenzione si sposterà poi sulla composizione del nuovo Consiglio comunale, sui risultati delle liste e sulle preferenze.

Da quei numeri passerà la nuova geografia politica di Palazzo San Giorgio: la maggioranza che accompagnerà Cannizzaro e il peso delle opposizioni.

Reggio Calabria entra così in una nuova fase politica. La vittoria di Francesco Cannizzaro consegna al centrodestra la responsabilità di governare la città e apre una stagione che sarà giudicata soprattutto sulla capacità di dare risposte concrete ai cittadini.