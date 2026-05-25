Elezioni a Maropati: Antonio Papasidero eletto sindaco con il 57%

Le urne di Maropati hanno emesso il loro verdetto definitivo per il rinnovo del consiglio comunale. I cittadini hanno premiato la proposta di rinnovamento, affidando le chiavi del municipio alla compagine che ha guidato la corsa sin dalle prime battute dello spoglio.

Antonio Papasidero conquista lo scranno più alto

Il nuovo sindaco di Maropati è Antonio Papasidero. Sostenuto dalla lista civica “Rinascita e Crescita”, Papasidero si è imposto nella competizione elettorale raccogliendo il 57,82% delle preferenze, pari a 499 voti totali. Questa affermazione assicura alla nuova amministrazione i numeri necessari per governare con stabilità.

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Si ferma invece la corsa di Fabio Tracuzzi, che guidava lo schieramento opposto “Alleanza Civica per il Bene Comune”. Lo sfidante ha ottenuto il 42,18% dei consensi, capitalizzando un bottino complessivo di 364 voti.