Elezioni, Conia sindaco ter a Cinquefrondi: ‘Numeri stratosferici, sono emozionato’

"Mai nessun sindaco era stato confermato per due volte, figuriamoci tre" le prime dichiarazioni del neo rieletto

A Cinquefrondi il risultato è ormai nettamente indirizzato. Con 6 sezioni scrutinate su 8, Michele Conia è largamente avanti nella corsa alla carica di sindaco. Secondo i dati aggiornati di Eligendo alle ore 18:49, il candidato della lista “Rinascita per Cinquefrondi” ha ottenuto 2.064 voti, pari all’87,13%. Molto distante la sfidante Maria Lucia Alì, candidata con la lista “Risveglio”, ferma a 305 voti, pari al 12,87%.

Un margine molto ampio, che conferma Conia alla guida del Comune. Il totale dei voti finora attribuiti ai candidati sindaco è di 2.369. Gli elettori a Cinquefrondi sono 7.511.

Le parole di Conia: “Mai nessun sindaco era stato confermato così”

Intervenuto nel corso della maratona elettorale di CityNow e RTV, Conia ha commentato a caldo il risultato, parlando di un consenso forte e di una partecipazione emotiva della comunità.

“Una festa grande di popolo, numeri stratosferici. Il terzo mandato. Mai nessun sindaco era stato confermato due volte, io tre. Sono emozionato e ringrazio tutti loro”.

Parole che raccontano il peso politico del risultato. Per Conia si profila infatti una nuova affermazione, dopo un percorso amministrativo già consolidato nel Comune della Piana.

La sfida, almeno nei numeri fin qui disponibili, non sembra mai essere stata realmente in discussione. La distanza tra i due candidati è netta e consegna un quadro politico molto chiaro.

A Cinquefrondi, dunque, si va verso la riconferma di Michele Conia, con un risultato che assume anche un valore simbolico: quello di una continuità amministrativa premiata dagli elettori con percentuali molto alte.