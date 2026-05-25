Elezioni a Pazzano, vittoria rosa: Maria Antonietta Coniglio vince le comunali

Si è concluso lo spoglio delle schede a Pazzano. Lo scrutinio delle elezioni comunali si è risolto con un confronto vivo che ha premiato l’unica candidata donna in lizza per la poltrona più alta del municipio.

Maria Antonietta Coniglio conquista il municipio

La guida del Comune di Pazzano passa a Maria Antonietta Coniglio. Al timone del progetto civico “Pazzano nel Cuore”, la neo-sindaca è riuscita a spuntarla sulla concorrenza ottenendo il 51,14% dei consensi, equivalenti a 157 voti totali.

Dietro la vincitrice si sono posizionati gli altri due sfidanti:

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