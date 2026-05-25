Elezioni a Pazzano, vittoria rosa: Maria Antonietta Coniglio vince le comunali
La guida del Comune passa a Maria Antonietta Coniglio con il 51,14%
25 Maggio 2026 - 18:52 | di Redazione
Si è concluso lo spoglio delle schede a Pazzano. Lo scrutinio delle elezioni comunali si è risolto con un confronto vivo che ha premiato l’unica candidata donna in lizza per la poltrona più alta del municipio.
Maria Antonietta Coniglio conquista il municipio
La guida del Comune di Pazzano passa a Maria Antonietta Coniglio. Al timone del progetto civico “Pazzano nel Cuore”, la neo-sindaca è riuscita a spuntarla sulla concorrenza ottenendo il 51,14% dei consensi, equivalenti a 157 voti totali.
Dietro la vincitrice si sono posizionati gli altri due sfidanti:
- Bruno Chiodo, sostenuto dallo schieramento “Pazzano Radici Future”, ha raccolto il 29,97% delle preferenze, bloccandosi a quota 92 voti.
- Antonio Gerecitano, a capo della compagine “Pazzano Futura”, ha chiuso la competizione elettorale con il 18,89% delle schede a favore, pari a 58 voti complessivi.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie