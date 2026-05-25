Occhiuto incorona Cannizzaro: ‘Sarà il sindaco migliore per Reggio’

"Complimenti a lui e a voi che lo avete scelto. Situazione ribaltata dopo 12 anni di centrosinistra" le parole del Governatore dal palco

Roberto Occhiuto saluta l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria e consegna al nuovo primo cittadino un’investitura politica forte.

Il presidente della Regione Calabria è intervenuto nel clima di festa per la vittoria del centrodestra a Palazzo San Giorgio, sottolineando il valore del risultato e il percorso compiuto da Cannizzaro negli ultimi anni.

“Sarà il sindaco del futuro”

Occhiuto ha rivolto a Cannizzaro parole di grande fiducia, legando la vittoria non solo alla campagna elettorale, ma anche al lavoro costruito nel tempo.

“Sarà il sindaco migliore che Reggio Calabria potesse avere. Io gli auguro di essere il sindaco del futuro. Se lo è meritato non solo per la campagna elettorale fatta insieme alla sua squadra, ma per il lavoro fatto ogni giorno”.

Un passaggio che racconta il rapporto politico tra il governatore e il neo sindaco, ma anche la centralità della sfida reggina per il centrodestra calabrese.

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“Un parlamentare passato alla storia”

Occhiuto ha poi richiamato il percorso istituzionale di Cannizzaro, parlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, ora pronto a guidare la città.

“Io ti auguro di essere, come hai detto in qualche circostanza, un sindaco in grado di passare alla storia. Ma io credo che tu sia già un parlamentare passato alla storia”.

Poi il ringraziamento ai cittadini e ai sostenitori.

“Complimenti a lui e a voi che lo avete scelto”.

“Faremo grandi cose per Reggio e per l’area metropolitana”

Il presidente della Regione ha allargato il ragionamento al futuro amministrativo della città e dell’intera area metropolitana.

“Faremo grandi cose non solo per Reggio, ma per l’area metropolitana, dimostrando che le cose in Calabria si possono fare e fare bene quando ci sono uomini appassionati come Cannizzaro”.

Per Occhiuto, l’elezione di Cannizzaro rappresenta un passaggio politico importante anche per il rapporto tra Comune, Regione e governo nazionale.

“Grazie per aver scelto di fare il sindaco”

Nel suo intervento, Occhiuto ha voluto sottolineare anche la scelta personale di Cannizzaro di lasciare il Parlamento per candidarsi alla guida della città.

“Grazie sindaco per aver scelto di fare il sindaco di questa città. Non era scontato”.

Poi il riferimento al cambio politico a Palazzo San Giorgio.

“Una città governata dalla sinistra. Avete ribaltato il risultato, siatene fieri. Che sia il primo mattone per costruire un futuro radioso”.

Reggio come motore della Calabria

La vittoria di Cannizzaro, nelle parole di Occhiuto, non riguarda solo il Comune capoluogo. Il presidente della Regione guarda a Reggio Calabria come a un territorio strategico per lo sviluppo regionale.

“Reggio merita di essere conosciuta da tutto il Paese e merita di essere il motore di sviluppo dell’intera Calabria”.

Con l’elezione di Francesco Cannizzaro, il centrodestra torna dunque alla guida di Reggio Calabria. Per Occhiuto si apre una nuova fase, costruita sul rapporto diretto tra Comune e Regione e sulla promessa di un rilancio amministrativo della città e dell’area metropolitana.