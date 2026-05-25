Elezioni a Casignana, Celentano stacca Martinelli di oltre cento preferenze

La tornata elettorale si è conclusa anche a Casignana, piccolo centro della Locride famoso per i suoi storici mosaici romani. Lo scrutinio delle schede ha definito la nuova geografia politica del borgo, indicando senza incertezze il nome del cittadino scelto per guidare il municipio.

Giuseppe Rocco Celentano si impone alla guida del Comune

La poltrona di primo cittadino va a Giuseppe Rocco Celentano. Supportato dalla lista civica “Casignana Futura”, il candidato ha ottenuto una vittoria solida raccogliendo il 65,43% dei consensi, che equivalgono a 265 voti complessivi. Un bottino di preferenze che assicura alla sua squadra una comoda maggioranza per i prossimi cinque anni.

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Non è bastato invece lo sforzo profuso dallo sfidante Rocco Martinelli, posizionatosi alla guida del progetto alternativo “Casignana 2.0 Rinascita Democratica”. La sua proposta amministrativa si è fermata al 34,57% dei voti espressi, totalizzando 140 schede a favore e posizionando così il gruppo sui banchi dell’opposizione.