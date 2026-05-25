Elezioni, Pazzano riconosce il dato: ‘Reggio ha detto Cannizzaro. Da capire lo spazio dell’opposizione’

I dati sono ancora parziali, lo spoglio procede a rilento e il quadro definitivo resta da costruire. Ma una prima indicazione politica, secondo Saverio Pazzano, è già chiara: il voto delle comunali a Reggio Calabria premia in modo netto Francesco Cannizzaro e la coalizione di centrodestra.

Il candidato sindaco del movimento La Strada, intervistato nel corso della maratona elettorale realizzata in collaborazione tra RTV e CityNow, ha commentato i primi numeri arrivati dai seggi, mantenendo prudenza sulla composizione del prossimo Consiglio comunale.

Il percorso di Pazzano nasce nel 2020, quando La Strada si presentò alla città come movimento civico, costruendo negli anni un’opposizione netta alle amministrazioni di centrosinistra. Oggi, però, il suo ingresso in Consiglio comunale appare ancora in bilico. I dati disponibili sono troppo parziali per una stima attendibile.

Leggi anche

Pazzano: “Vittoria schiacciante di Cannizzaro”

Pazzano parte dal dato politico principale: il risultato del centrodestra.

“I dati sanciscono, al di là delle variazioni, una vittoria schiacciante di Cannizzaro e della coalizione. Per quello che ci riguarda dobbiamo pensare alla composizione dell’opposizione, dovremo capire il risultato della lista”.

Il candidato de La Strada non nasconde la delusione per un risultato, almeno al momento, inferiore alle attese.

“Un dato inferiore a quello che ci aspettavamo. Lo spoglio sta andando molto a rilento, siamo ben lontani dal capire la portata del voto. Il dato che arriva è certamente che la città ha detto Cannizzaro”.

“Speriamo ci sia spazio per l’unica vera opposizione”

Il nodo, adesso, riguarda la rappresentanza in Consiglio comunale. Pazzano rivendica il ruolo politico costruito in questi anni dal suo movimento.

“Speriamo che lo spazio per l’unica vera opposizione, che siamo noi, verrà sancito dal risultato del voto”.

Una frase che fotografa la linea scelta da La Strada: critica verso il centrodestra, ma anche distante dal centrosinistra uscente. Una posizione che Pazzano ribadisce anche nell’analisi del voto.

La critica al centrosinistra: “Non ha raccolto la richiesta di discontinuità”

Secondo il candidato civico, una parte della città avrebbe chiesto una rottura più netta con il passato. Una richiesta che, a suo avviso, il centrosinistra non sarebbe riuscito a interpretare.

“La gente in campagna elettorale ci ha chiesto discontinuità, un appello che il centrosinistra non ha raccolto. Rottura con il passato, nomi e volti nuovi”.

Pazzano richiama anche la posizione critica mantenuta da La Strada nei confronti dell’amministrazione uscente.

“Si è voluto dare credito ad un progetto politico che per noi è una Reggio luna park. La nostra posizione è sempre stata critica rispetto all’amministrazione uscente. Non ci aspettavamo una riconferma, ma non credevamo in un risultato così schiacciante”.

“Dato inferiore alle attese, siamo a pari merito con Lamberti”

Il leader de La Strada chiude con un passaggio netto sul risultato del proprio movimento, ancora da verificare nel dettaglio con l’avanzamento dello scrutinio.

“Non ho paura di dire che il dato era inferiore a quello che ci aspettavamo. Siamo a pari merito con Lamberti attualmente”.

Il quadro resta quindi aperto. La vittoria di Cannizzaro appare ormai il dato politico centrale della giornata, mentre dentro il campo dell’opposizione resta da capire quali saranno gli equilibri e quali forze riusciranno a entrare in Consiglio comunale.