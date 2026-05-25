Elezioni ad Anoia: lo spoglio premia il progetto di Alessandro Demarzo
Il leader dello schieramento civico "Sveglia" ha travolto la concorrenza conquistando il 79,45% dei consensi
25 Maggio 2026 - 18:42 | di Redazione
Si sono chiuse le urne ad Anoia. Lo spoglio delle schede ha sancito un verdetto chiaro e netto, consegnando al comune un nuovo percorso amministrativo.
Plebiscito per Alessandro Demarzo e la lista “Sveglia”
Il nuovo sindaco di Anoia è Alessandro Demarzo. Il leader dello schieramento civico “Sveglia” ha travolto la concorrenza conquistando il 79,45% dei consensi, che si traducono in un bottino di 951 voti complessivi. Un’affermazione netta che garantisce alla nuova squadra di governo una maggioranza molto solida in consiglio comunale.
La proposta alternativa guidata da Angelo Sciotto non è riuscita a contenere l’onda d’urto degli avversari. Sostenuto dalla lista “Cambiamento per Anoia”, lo sfidante si è fermato al 20,55% delle preferenze, racimolando un totale di 246 voti.
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