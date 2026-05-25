Elezioni ad Anoia: lo spoglio premia il progetto di Alessandro Demarzo

Il leader dello schieramento civico "Sveglia" ha travolto la concorrenza conquistando il 79,45% dei consensi

Si sono chiuse le urne ad Anoia. Lo spoglio delle schede ha sancito un verdetto chiaro e netto, consegnando al comune un nuovo percorso amministrativo.

Plebiscito per Alessandro Demarzo e la lista “Sveglia”

Il nuovo sindaco di Anoia è Alessandro Demarzo. Il leader dello schieramento civico “Sveglia” ha travolto la concorrenza conquistando il 79,45% dei consensi, che si traducono in un bottino di 951 voti complessivi. Un’affermazione netta che garantisce alla nuova squadra di governo una maggioranza molto solida in consiglio comunale.

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La proposta alternativa guidata da Angelo Sciotto non è riuscita a contenere l’onda d’urto degli avversari. Sostenuto dalla lista “Cambiamento per Anoia”, lo sfidante si è fermato al 20,55% delle preferenze, racimolando un totale di 246 voti.