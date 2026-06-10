Reggio, Pansera racconta i giovani che partono: ‘La Calabria non è l’inferno’

Il giovane autore reggino Matteo Pansera pubblica un romanzo sull’emigrazione giovanile calabrese e il desiderio di restare

Un romanzo sull’emigrazione giovanile calabrese, sul desiderio di restare e sulla necessità di guardare la Calabria oltre i suoi stereotipi. È questo il cuore di “Non lasciate ogni speranza voi che restate. La Calabria non è l’inferno”, il libro del giovane autore reggino Matteo Pansera, 27 anni, pubblicato da Laruffa Editore.

L’opera nasce da un legame profondo con la Calabria e, in particolare, con Reggio Calabria. Un sentimento che diventa racconto, viaggio e riflessione su una delle ferite più vive del territorio: la partenza di tanti giovani costretti, o spinti, a cercare altrove il proprio futuro.

Un inferno moderno per raccontare la Calabria

Il romanzo intreccia il tema dell’emigrazione giovanile calabrese con il grande immaginario della Divina Commedia di Dante Alighieri.

La storia segue il cammino di un giovane protagonista che scende in un inferno contemporaneo. Durante il viaggio incontra diversi “peccatori”, figure che, in modi diversi, hanno contribuito a denigrare, impoverire o tradire la Calabria.

Pansera prova a raccontare le contraddizioni della sua terra. Non solo le difficoltà, ma anche la voglia di non arrendersi. Il libro parla di chi resta, di chi resiste e di chi continua a credere nelle possibilità della Calabria.

Il messaggio del libro

Il titolo richiama Dante, ma ne ribalta il senso. “Non lasciate ogni speranza voi che restate” diventa un invito a non consegnare la Calabria alla rassegnazione.

La regione descritta nel romanzo non è un inferno senza via d’uscita. È una terra complessa, ferita, spesso raccontata solo attraverso i suoi problemi, ma ancora capace di generare appartenenza, visione e desiderio di futuro.

La presentazione al Salone del Libro di Torino

Il libro è stato presentato il 14 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Un passaggio significativo per un giovane autore reggino che ha scelto di mettere al centro della propria opera la Calabria, le sue ombre e le sue possibilità.

“Non lasciate ogni speranza voi che restate. La Calabria non è l’inferno” è attualmente disponibile nelle librerie fisiche e nei principali store online.