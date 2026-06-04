Pizza in riva al mare, cocktail e gelati: al via l’estate del lido dello Stretto di Catona

Domani l’inaugurazione della pizzeria. Attivi anche spiaggia, gelateria, bar e sabato si parte con le serate di musica live

Lo storico Lido dello Stretto di Catona, vero e proprio punto di riferimento per l’estate reggina fin dagli anni ’50, è pronto a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia.

Dallo scorso anno la struttura è passata sotto la gestione di Altamarea Srls, un gruppo affiatato di 7 imprenditori locali che, spinti da un profondo amore e da una grande passione per il proprio territorio, hanno deciso di ridare nuova vita a questo iconico stabilimento balneare.

Il primo grande appuntamento da segnare in agenda è per domani, venerdì 5 giugno, con l’attesissima apertura della pizzeria.

Un viaggio nei sapori: dal forno a vista alla caponatina di polpo

La proposta gastronomica promette di conquistare anche i palati più esigenti. Il cuore pulsante della serata sarà il forno a vista, dove prenderanno forma pizze fragranti e della tradizione, con l’aggiunta di qualche novità. Ma il menù non si ferma qui: gli ospiti potranno gustare croccanti fritture di calamari e, soprattutto, il vero piatto forte della casa: la caponatina di polpo.

A fare da cornice alla pizzeria ci saranno anche il bar, pronto a sfornare cocktail e la gelateria, che per questa stagione propone tantissimi gusti nuovi e artigianali tutti da scoprire.

Un weekend tra musica live e relax in spiaggia

L’inaugurazione del venerdì farà da apripista ad una stagione ricchissima di eventi.

Si parte sabato 6 giugno, quando la scena sarà tutta per la musica live con l’esibizione di Gabriele Laponte, stimato artista bagnaroto e nome caldissimo del panorama musicale locale, che darà il via ufficiale al cartellone degli eventi estivi con il suo show “Solitary Man Live”.

Quello del weekend sarà solo un assaggio: la nuova gestione ha infatti già programmato una trentina di eventi che animeranno tutta l’estate 2026.

Il lido è pienamente operativo con la spiaggia dallo scorso 2 giugno: è già possibile rilassarsi sotto l’ombrellone e usufruire comodamente del servizio pranzo direttamente presso la struttura.

Info & prenotazioni

Per garantire il massimo del comfort ai propri clienti, il Lido dello Stretto offre la possibilità di prenotare l’ombrellone sia online che telefonicamente.

Contatti utili: Sito ufficiale: www.lidodellostrettocatona.it (dove sono consultabili tutte le info su postazioni, tariffe e formule disponibili).

www.lidodellostrettocatona.it (dove sono consultabili tutte le info su postazioni, tariffe e formule disponibili). Telefono: 3491660961 oppure 0965301377

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L’estate a Catona ha un nuovo sapore. Lo staff del Lido dello Stretto vi aspetta per ricominciare a vivere il mare, il buon cibo e la grande musica, insieme.