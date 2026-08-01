A Chianalea un mese di eventi culturali e letterari: il programma
Rosanna Scopelliti, Maria Antonietta Rositani ed Edward Lear: Scilla si accende con un cartellone culturale imperdibile
01 Agosto 2026 - 11:30 | Comunicato stampa
L’Associazione APS Chianalea – Scilla è lieta di presentare il programma ufficiale degli eventi culturali e letterari che animeranno il borgo marinaro durante il mese di agosto.
Un mese ricco di appuntamenti pensati per valorizzare la bellezza del territorio, promuovere la lettura e offrire momenti di riflessione, condivisione e crescita culturale a residenti e visitatori. La rassegna unisce la suggestione dei luoghi storici di Scilla con la vivacità della proposta letteraria contemporanea.
Il programma degli appuntamenti di agosto
- Martedì 4 agosto ore 21.30: Serata insieme per l’autismo. “Unici, Diversi, Uguali”, incontro con Angela Villani, Associazione Il Volo delle Farfalle evoluzione autismo
- Giovedì 6 agosto ore 21.30: “Il coraggio della memoria, la forza del futuro”, incontro con Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Scopelliti
- Lunedì 10 agosto ore 21.30: Diving Center Scilla presenta i fondali della Costa Viola
- Giovedì 13 agosto ore 21.30: presentazione del libro “SENZARETI NEL MARE” di Attilio Fusco
- Martedì 18 agosto ore 21.30: Non è amore se fa male…, incontro con Maria Antonietta Rositani
- Martedì 25 agosto ore 21.30: presentazione del libro “Per la Calabria Selvaggia 109 disegni inediti di EDWARD LEAR” di Raffaele Gaetano
- Giovedì 27 agosto ore 21.30: Concerto Bandistico “Banda Città di Scilla”
- Lunedì 31 agosto ore 21.30: presentazione del libro “JESSIE WHITE” di Antonella Bertoli
Tutti gli eventi si svolgeranno nella Piazzetta della Chiesa di Porto Salvo a Chianalea – Scilla.
Cultura e promozione del borgo di Chianalea
“Attraverso questa rassegna estiva vogliamo continuare a fare di Chianalea non solo un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche un punto di riferimento vivo e pulsante per la cultura, la socialità e l’aggregazione sul territorio”.
L’associazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Scilla per la concessione del Patrocinio e della logistica, alla cittadinanza, ai partner e a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita delle iniziative, rinnovando lo spirito di accoglienza che caratterizza la nostra comunità.
Tutti gli eventi sono aperti al pubblico.
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