A Chianalea un mese di eventi culturali e letterari: il programma

L’Associazione APS Chianalea – Scilla è lieta di presentare il programma ufficiale degli eventi culturali e letterari che animeranno il borgo marinaro durante il mese di agosto.

Un mese ricco di appuntamenti pensati per valorizzare la bellezza del territorio, promuovere la lettura e offrire momenti di riflessione, condivisione e crescita culturale a residenti e visitatori. La rassegna unisce la suggestione dei luoghi storici di Scilla con la vivacità della proposta letteraria contemporanea.

Il programma degli appuntamenti di agosto

Martedì 4 agosto ore 21.30: Serata insieme per l’autismo. “Unici, Diversi, Uguali”, incontro con Angela Villani , Associazione Il Volo delle Farfalle evoluzione autismo

, Associazione Il Volo delle Farfalle evoluzione autismo Giovedì 6 agosto ore 21.30: “Il coraggio della memoria, la forza del futuro”, incontro con Rosanna Scopelliti , presidente della Fondazione Scopelliti

, presidente della Fondazione Scopelliti Lunedì 10 agosto ore 21.30: Diving Center Scilla presenta i fondali della Costa Viola

presenta i fondali della Costa Viola Giovedì 13 agosto ore 21.30: presentazione del libro “SENZARETI NEL MARE” di Attilio Fusco

Martedì 18 agosto ore 21.30: Non è amore se fa male…, incontro con Maria Antonietta Rositani

Martedì 25 agosto ore 21.30: presentazione del libro “Per la Calabria Selvaggia 109 disegni inediti di EDWARD LEAR” di Raffaele Gaetano

Giovedì 27 agosto ore 21.30: Concerto Bandistico “Banda Città di Scilla”

Lunedì 31 agosto ore 21.30: presentazione del libro “JESSIE WHITE” di Antonella Bertoli

Tutti gli eventi si svolgeranno nella Piazzetta della Chiesa di Porto Salvo a Chianalea – Scilla.

Cultura e promozione del borgo di Chianalea

“Attraverso questa rassegna estiva vogliamo continuare a fare di Chianalea non solo un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche un punto di riferimento vivo e pulsante per la cultura, la socialità e l’aggregazione sul territorio”.

L’associazione desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Scilla per la concessione del Patrocinio e della logistica, alla cittadinanza, ai partner e a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita delle iniziative, rinnovando lo spirito di accoglienza che caratterizza la nostra comunità.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico.