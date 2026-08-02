‘I Tesori del Mediterraneo’: un altro successo strepitoso. Stasera il gran finale

Prosegue con entusiasmo il percorso di “I Tesori del Mediterraneo”, che anche nella terza giornata ha confermato il forte richiamo della manifestazione, capace di unire cultura, promozione del territorio, sport e intrattenimento in un’unica grande vetrina dedicata a Reggio Calabria e al Mediterraneo.

Il Salotto televisivo “Turismo, Cultura e Promozione del Territorio“, ha acceso i riflettori sulle strategie di valorizzazione della Calabria, ospitando gli interventi di Roberto Cosentino, Dirigente Generale Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria; Lorenzo Labate, Presidente di Confcommercio RC, Francesco Malara, Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Tino Scopelliti, Presidente CONI Calabria, Claudio Aloisio, Presidente Regionale Confesercenti, Natalia Spanò, Presidente Associazione “Nuovi Orizzonti”, Daniele Amaddeo, Titolare LIBRERAMA, Paolo Falzea, Editore casa editrice Falzea, e Giovanni Laganà, segretario CNA RC.

Un confronto ricco di spunti e riflessioni che ha ribadito il ruolo della cultura e del turismo come motori di crescita per il territorio. All’opera Tresoldi spazio, come sempre, agli Incontri Letterari, e, accanto all’Arena, agli stand della Cittadella del Mediterraneo, punto di riferimento per i visitatori e luogo d’incontro tra istituzioni, associazioni e realtà produttive.

In serata, l’Arena dello Stretto si è trasformata nel cuore pulsante della manifestazione con “I Giochi degli Dei“, lo spettacolo condotto da Miriana Trevisan. Ad accendere l’entusiasmo del pubblico sono stati i comici Matranga e Minafò, protagonisti di uno show che ha regalato momenti di grande divertimento.

Nel corso della serata si sono svolte anche le premiazioni del Premio Letterario Apollo, dedicato alle case editrici della Calabria, della Sicilia e aderenti a CNA Editoria Nazionale. La giuria, composta da Alessandra Tavella, presidente provinciale UNICEF, Angela Campolo, componente della Presidenza nazionale FISM, e Alberto De Capua, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha decretato vincitrice della sezione editi “La scelta di Clara” di Barbara Caputo, mentre per la sezione inediti il riconoscimento è andato a “Il mandorlo in fiore” di Paolo Maccabei.

Ad arricchire lo spettacolo le coreografie dell’ASD Studio Danza di Andrea e Danila Crisafi e la voce di Paolo Tavella, in arte Laiko, che hanno impreziosito una serata accolta con grande partecipazione dal pubblico.

Ma ogni pomeriggio il mare diventa il vero campo di gara con la XXI Regata del Mediterraneo. Le semifinali hanno regalato emozioni e continui colpi di scena, con sorpassi e ribaltamenti che hanno tenuto alta la suspense fino all’ultimo metro. Al termine delle batterie hanno conquistato l’accesso alla finalissima gli equipaggi di Monopoli e Salerno, che si contenderanno il trofeo insieme alle formazioni del CUS Bari Uniba e della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso. Gli altri equipaggi saranno invece impegnati nelle finali di classificazione dal quarto all’ottavo posto. Il livello tecnico si conferma altissimo e tutto lascia presagire una finale combattuta fino all’ultimo colpo di remo, con il possibile ricorso al fotofinish della Federazione Italiana Cronometristi.

La serata finale

L’edizione 2026 si avvia ora verso il suo gran finale. L’ultima giornata vedrà l’assegnazione del titolo della Regata del Mediterraneo, la cerimonia di premiazione e il grande spettacolo conclusivo “OLIMPO DEGLI DEI” con alla conduzione Adriana Volpe e alla simpatia dello showman, attore e comico italiano Dario Bandiera.

“Il racconto di quest’anno arriva su Sky Sport, Cielo e Rai 1 con Linea Blu: questa è la narrazione che vogliamo restituire a chi vedrà un pezzo di Reggio Calabria attraverso queste immagini”, ha dichiarato Paolo Catalano, organizzatore della manifestazione, insieme alla presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, sottolineando come Tesori del Mediterraneo continui a rappresentare uno degli appuntamenti simbolo dell’estate reggina e una straordinaria occasione di promozione del territorio a livello nazionale.