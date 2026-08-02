Puliservice Volley, il calendario: per le reggine esordio in trasferta il 17 ottobre
La Fipav ha diramato il nuovo calendario stagione 2026-27
02 Agosto 2026 - 10:15 | Comunicato
La Fipav ha diramato il nuovo calendario relativo al campionato di Serie B Femminile.
Nel Girone L della B2, ai nastri di partenza c’è la Puliservice Volley che, per la prima volta nella sua storia parteciperà al campionato stesso.
Esordio il 17 ottobre 2026 alle ore 17a Gioia Tauro contro la Volley Metauria.
Prima assoluta del campionato in casa, il 25 ottobre in casa a Reggio Calabria contro il Melilli Volley.
Il secondo derby del proprio cammino avverrà il 7 novembre alle ore 19 contro Lory Volley Pizzo.
Per le reggine il girone regolare terminerà sabato 15 maggio alle ore 18.30 in trasferta nella tana del Volley Terrasini.
Ecco il girone delle amaranto:Lory Volley Pizzo e Volley Metauria Gioia Tauro con le siciliane Messina Volley, Edilia 2020 Santa Teresa, Città di Gela, Volley Terrasini, Teams Catania, Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Melilli Volley, Covei Alus Volley, La Braceria Palermo e New Amando Volley.
Il calendario completo è visualizzabile qui.
https://www.federvolley.it/campionati/serie-a-b#home/2026/B2/F/L
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