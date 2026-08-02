Reggina, attacco da costruire: attesa per Patierno, Zagrè sotto valutazione
Il progetto tecnico prevede l’inserimento in organico di tre giocatori di livello
02 Agosto 2026 - 10:46 | Redazione
La Reggina continua a lavorare sul mercato. In attesa di ufficializzare alcuni calciatori già acquisiti, per i quali manca soltanto l’annuncio, la società amaranto resta concentrata sulla ricerca degli attaccanti da consegnare a Marco Marchionni. L’obiettivo principale rimane Cosimo Patierno. La Reggina ha presentato una proposta importante e intende attendere ancora qualche giorno, nella speranza che la situazione possa sbloccarsi.
Al momento, le possibilità di vedere l’attaccante con la maglia amaranto vengono considerate buone. L’attesa, però, non potrà essere infinita. Qualora i tempi dovessero allungarsi eccessivamente, il club potrebbe decidere di orientarsi su altri profili.
La disponibilità economica e la volontà di sostenere uno sforzo significativo non rappresentano un problema. L’intenzione è quella di costruire un reparto offensivo di altissimo livello, in grado di fare la differenza nel prossimo campionato. Nel frattempo prosegue la valutazione di Abdel Zagrè. Marchionni conosce bene il calciatore, avendolo già allenato a Ravenna, ma la società sembra intenzionata a prendere in considerazione anche altre soluzioni. Il progetto tecnico prevede l’inserimento in organico di tre attaccanti di livello.
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