Reggio, Giunta straordinaria di domenica: Cannizzaro accelera su una delle grandi incompiute – VIDEO

Approvato un atto legato al nuovo progetto per completare il collegamento tra il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud. I dettagli saranno presentati in una conferenza stampa

Una Giunta straordinaria convocata di domenica mattina per approvare un atto destinato a incidere su una delle opere pubbliche più discusse degli ultimi anni a Reggio Calabria.

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha riunito di buon’ora l’esecutivo comunale a Palazzo San Giorgio, anticipando sui social l’arrivo di un’importante novità.

«Buongiorno e buona domenica. Di buon’ora ho convocato la Giunta straordinaria per approvare un atto molto importante che vi sveleremo tra poco. Buona domenica a tutti», ha dichiarato il primo cittadino.

L’atto approvato, secondo quanto raccolto, riguarda il Ponte Calopinace e il nuovo progetto attraverso il quale l’amministrazione comunale punta a completare definitivamente un’infrastruttura diventata, nel corso degli anni, il simbolo dei ritardi e delle difficoltà nella realizzazione delle opere pubbliche cittadine.

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Il progetto risale al 2016, mentre la consegna dei lavori è avvenuta nel 2020. Da allora si sono susseguiti periodi di fermo, modifiche progettuali, problemi tecnici, rescissioni contrattuali, autorizzazioni e difficoltà legate alle imprese coinvolte. Un percorso tormentato per realizzare un attraversamento lungo circa trenta metri.

Cannizzaro: «Ci ho già messo la testa»

Poche settimane fa, raggiunto dai microfoni di CityNow, Cannizzaro aveva già fatto capire di voler affrontare immediatamente la questione.

«Ci ho già messo la testa», aveva risposto il sindaco, lasciando intendere che erano già in corso interlocuzioni con tecnici e dirigenti comunali per individuare la soluzione più rapida e sostenibile.

Alla dichiarazione sono seguiti gli approfondimenti amministrativi e tecnici, fino alla convocazione straordinaria della Giunta di questa mattina.

Il nuovo progetto dovrebbe consentire di superare gli ostacoli che hanno bloccato il cantiere e di arrivare finalmente alla conclusione di un’opera attesa da anni. Tempi, modalità, risorse e interventi necessari saranno illustrati nel dettaglio dal sindaco.

Un collegamento strategico per il fronte mare

Il completamento dell’opera non riguarda soltanto la realizzazione di pochi metri di strada. Il ponte dovrà collegare l’area del Tempietto con il Parco Lineare Sud, creando continuità tra il Lungomare Falcomatà e il fronte mare della zona meridionale della città.

L’infrastruttura avrà quindi una funzione importante per automobilisti, pedoni e ciclisti, rendendo più accessibile un’area che attualmente può essere raggiunta principalmente da via Luigi Galvani, nella zona di Calamizzi, e da via Gebbione.

Concludere il cantiere significherebbe migliorare la viabilità, valorizzare il Parco Lineare Sud e collegare direttamente al centro cittadino un altro ampio tratto del litorale reggino.

Dopo anni di annunci, interruzioni e ripartenze, la città attende adesso un cronoprogramma chiaro e una data certa per la conclusione dei lavori.

I dettagli dell’atto approvato dalla Giunta saranno presentati domani, lunedì 3 agosto, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Cannizzaro.