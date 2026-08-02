Ponte Calopinace, Cannizzaro annuncia il riavvio dei lavori. E sul giorno dell’inaugurazione…

Arriva la conferma sull’atto approvato questa mattina dalla Giunta comunale di Reggio Calabria, riunita in via straordinaria di domenica. Il provvedimento riguarda il Ponte Calopinace, una delle opere pubbliche più discusse e travagliate degli ultimi anni.

Come anticipato da CityNow, il sindaco Francesco Cannizzaro aveva convocato l’esecutivo di buon’ora, annunciando sui social l’approvazione di un atto particolarmente importante. Pochi minuti dopo, attraverso un nuovo video, il primo cittadino ha illustrato i contenuti del provvedimento.

«Se vi chiedessi qual è l’opera più dibattuta in questi anni, che rappresenta in maniera emblematica il fallimento politico, amministrativo e tecnico della nostra città, sono certo che mi direste tutti il Ponte Calopinace. E di fatto è così», ha dichiarato Cannizzaro.

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Cannizzaro: «Io ci ho messo la testa»

Il sindaco ha spiegato di avere affrontato la vicenda ancora prima dell’insediamento ufficiale della nuova amministrazione.

«Prima ancora di formare la Giunta e prima ancora che i consiglieri comunali venissero proclamati e si insediassero, io ci ho messo la testa».

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, la precedente amministrazione aveva avviato le procedure per arrivare alla rescissione del contratto con l’impresa aggiudicataria.

Una strada che Cannizzaro ha deciso di interrompere.

«Credo fosse una strategia poco intelligente, perché si sarebbe andati incontro a contenziosi e ricorsi. Quest’opera non si sarebbe mai realizzata. Ho bloccato questa procedura, ho convocato la ditta e ci siamo seduti intorno a un tavolo».

Nel corso dell’ultimo mese sarebbero quindi proseguite le interlocuzioni tra amministrazione, tecnici e impresa per trovare una soluzione e superare gli ostacoli che hanno fermato il cantiere.

«Abbiamo ragionato e lavorato in maniera assidua. Abbiamo superato tutte le criticità», ha aggiunto Cannizzaro.

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Una nuova variante che cambia il progetto

La Giunta comunale ha approvato oggi, domenica 2 agosto, un atto deliberativo di indirizzo destinato al settore competente.

L’obiettivo è procedere rapidamente con l’approvazione di una nuova variante che, secondo il sindaco, rappresenta nei fatti un progetto completamente rivisto.

«Il settore, in maniera spedita, dovrà approvare la nuova variante, che di fatto è un nuovo progetto, per poi partire subito con i lavori».

Il Ponte Calopinace dovrà completare il collegamento tra l’area del Tempietto e il Parco Lineare Sud, dando continuità al fronte mare tra il Lungomare Falcomatà e la zona meridionale della città. Un’opera avviata da anni e rimasta bloccata tra modifiche progettuali, problemi tecnici, autorizzazioni e difficoltà contrattuali.

Il passaggio più importante riguarda adesso il cronoprogramma. Cannizzaro ha annunciato che domani, lunedì 3 agosto alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, saranno comunicate due date precise.

La prima sarà quella dell’avvio del nuovo cantiere. La seconda riguarderà direttamente l’inaugurazione dell’opera.

«Domani vi comunicherò la data dell’inizio dei lavori e, soprattutto, il giorno dell’inaugurazione», ha concluso il sindaco.

Dopo anni di stop, polemiche e annunci, l’amministrazione comunale prova dunque a imprimere una svolta definitiva a una delle principali incompiute di Reggio Calabria.