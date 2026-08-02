Reggina, ritiro di Cantalupa: il report degli allenamenti

Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, il gruppo ha iniziato la sessione tra palestra ed esercitazioni atletiche. La parte tattica, è stata contrassegnata da possesso palla e partitella finale undici contro undici, andata in scena sui settanta metri.

Leggi anche

Pomeriggio di riposo per l’intero gruppo squadra, mentre da domani si riprenderà a lavorare con le consuete doppie sedute.