Calciomercato, Kragl: la Nissa ne annuncia il rinnovo, il Messina lo prende. Il comunicato

Nei giorni scorsi era arrivato il comunicato della Nissa che con entusiasmo annunciava anche per la prossima stagione la conferma di Kragl. Arriva adesso, invece, il passaggio al Messina.

Il comunicato della Nissa

“La NISSA F.C. è lieta di annunciare la riconferma di Oliver Kragl, che indosserà ancora per un’altra stagione la maglia biancoscudata. Un calciatore dal curriculum di altissimo livello, che continuerà a mettere la propria esperienza, la propria qualità e la propria leadership al servizio della squadra di mister Francesco Di Gaetano e del progetto sportivo della Nissa”.

Il comunicato del Messina

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica il ritorno in giallorosso del centrocampista Oliver Kragl.

Tedesco, classe 1990, Kragl torna a vestire la maglia del Messina dopo l’esperienza della stagione 2022/2023, nella quale fu tra i protagonisti della rincorsa culminata con la salvezza ai playout, collezionando 15 presenze, 3 reti e 4 assist.

Mancino di qualità ed esperienza, capace di ricoprire più ruoli sulla corsia sinistra, metterà nuovamente tecnica, personalità e carattere al servizio del gruppo“.