Kragl dalla Nissa al Messina. L’intervento del presidente Giovannone: ‘I soldi non c’entrano…’

Il passaggio di Kragl al Messina, arriva qualche giorno dopo l’annuncio della Nissa di una sua conferma anche per la prossima stagione. Questo ha creato qualche piccolo malumore tra la tifoseria che il presidente Giovannone ha inteso subìto mettere a tacere: “Abbiamo allestito una grande squadra e ci stiamo preparando bene. L’amico Kragl ritroverà mister Torrisi che lo ama e lo inserisce nel suo sistema di gioco che si adatta alle caratteristiche del calciatore. Sono sicuro che nel Messina farà un grandissimo campionato, siamo tra l’altro gemellati e io farò il tifo per loro. Se verranno ripescati competeremo con loro. Che succede? Nulla, abbiamo 26 calciatori, in attacco cinque fortisissimi, Alagna, De Felice, Terranova, Catalano, Panattoni. Siamo veramente forti in tutti i reparti. Nessuno di quelli che è andato via lo ha fatto per soldi, anzi… In questo momento non c’è nessuna squadra in nessun girone d’Italia che ha un budget come quello della Nissa. Solo scelte tecniche”.

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