Cannizzaro vola a Dublino, il dossier Ryanair entra subito nell’agenda del primo cittadino

Primi giorni intensi per Francesco Cannizzaro da neo sindaco di Reggio Calabria. Dopo la proclamazione e le prime interlocuzioni politiche, il nuovo primo cittadino è già al lavoro su più fronti. E non solo in città.

Nelle ultime ore Cannizzaro è stato prima a Roma, dove avrebbe avuto contatti con i vertici dei partiti del centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia e Lega, in vista della formazione della nuova giunta comunale. Un passaggio politico delicato, necessario per definire gli equilibri della squadra che dovrà accompagnarlo alla guida di Palazzo San Giorgio. In agenda a Roma, anche la questione ‘Reggina‘.

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Poi il ritorno a Reggio Calabria, breve, e subito un nuovo volo. Destinazione Dublino.

La missione in Irlanda e il nodo Ryanair

Il viaggio nella capitale irlandese non sembra avere i contorni di una semplice ‘parentesi ‘vacanza’. Il collegamento più immediato porta a Ryanair, la compagnia low cost che negli ultimi anni ha inciso in modo decisivo sul rilancio dell’aeroporto Tito Minniti.

Il quartier generale della società irlandese si trova infatti nell’area di Dublino. E la presenza di Cannizzaro in Irlanda appare legata proprio ai rapporti con il vettore, diventato centrale nella strategia di crescita dello scalo reggino e, più in generale, nello sviluppo turistico della città.

Negli ultimi anni i nuovi collegamenti da e per Reggio Calabria hanno cambiato il ruolo del Tito Minniti. L’aeroporto, a lungo considerato fragile e marginale, è tornato a essere uno snodo importante per la mobilità dei reggini, per il rientro dei fuori sede e per l’arrivo di nuovi flussi turistici.

Aeroporto e turismo, una delle prime sfide del nuovo corso

Per Cannizzaro, il dossier aeroporto è uno dei temi più rilevanti del nuovo mandato. Non riguarda solo i trasporti, ma anche l’economia cittadina, il turismo, le strutture ricettive, la ristorazione e l’immagine di Reggio Calabria fuori dai confini regionali.

Il rapporto con Ryanair, dunque, rappresenta un punto strategico. Consolidare le rotte esistenti, lavorare a nuovi collegamenti e rendere Reggio Calabria una destinazione più attrattiva sono obiettivi che potrebbero entrare subito nell’agenda del nuovo sindaco.