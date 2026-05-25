Elezioni Reggio, le congratulazioni di Tajani e Occchiuto a Cannizzaro
"Elezioni stravinte grazie ai cittadini che hanno scelto il buon governo del centrodestra". Arrivano le prime congratulazioni
25 Maggio 2026 - 18:31 | di Redazione
Lo scrutinio ufficiale nel Comune di Reggio Calabria è ancora alle prime battute. Le sezioni scrutinate sono infatti 6 su 196, un dato ancora troppo basso per parlare di risultato definitivo.
Eppure, sul piano politico, il quadro sembra già indirizzato. Dopo le proiezioni che danno Francesco Cannizzaro nettamente avanti nella corsa a sindaco, sono arrivate le prime congratulazioni pubbliche da parte di esponenti del centrodestra.
Occhiuto: “Nuovo sindaco di Reggio Calabria”
Tra i primi a intervenire è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sui social ha già salutato Cannizzaro come nuovo primo cittadino.
“Francesco Cannizzaro, nuovo Sindaco di Reggio Calabria! Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio. Da oggi, ancora di più. Una vittoria straordinaria”.
Parole che confermano il valore politico attribuito dal centrodestra alla partita di Reggio Calabria. Una sfida considerata centrale non solo per la città, ma anche per gli equilibri regionali.
Tajani: “Elezioni stravinte grazie ai cittadini”
Anche Antonio Tajani ha rivolto le proprie congratulazioni a Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.
“Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia in Calabria, è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Elezioni stravinte grazie ai cittadini che hanno scelto il buongoverno del centro-destra. Siamo certi che Ciccio farà un ottimo lavoro anche come amministratore. Auguri da tutta la tua famiglia politica!”.
Un messaggio che dà già il tono della lettura nazionale del voto: per Forza Italia e per il centrodestra, il risultato di Reggio viene letto come una conferma politica netta.
Si attende il dato ufficiale
Resta però il piano istituzionale. Lo scrutinio è ancora in corso e il dato ufficiale arriverà solo con l’avanzamento delle sezioni.
Al momento, quindi, le congratulazioni politiche anticipano l’ufficialità del risultato. Ma nel centrodestra il clima è già quello della vittoria, con Cannizzaro indicato dai suoi alleati come il nuovo sindaco di Reggio Calabria.
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