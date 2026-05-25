Elezioni Reggio, le congratulazioni di Tajani e Occchiuto a Cannizzaro

Lo scrutinio ufficiale nel Comune di Reggio Calabria è ancora alle prime battute. Le sezioni scrutinate sono infatti 6 su 196, un dato ancora troppo basso per parlare di risultato definitivo.

Eppure, sul piano politico, il quadro sembra già indirizzato. Dopo le proiezioni che danno Francesco Cannizzaro nettamente avanti nella corsa a sindaco, sono arrivate le prime congratulazioni pubbliche da parte di esponenti del centrodestra.

Tra i primi a intervenire è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sui social ha già salutato Cannizzaro come nuovo primo cittadino.

Parole che confermano il valore politico attribuito dal centrodestra alla partita di Reggio Calabria. Una sfida considerata centrale non solo per la città, ma anche per gli equilibri regionali.

Anche Antonio Tajani ha rivolto le proprie congratulazioni a Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.

“Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia in Calabria, è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Elezioni stravinte grazie ai cittadini che hanno scelto il buongoverno del centro-destra. Siamo certi che Ciccio farà un ottimo lavoro anche come amministratore. Auguri da tutta la tua famiglia politica!”.